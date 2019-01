AS Monaco haalt Zuid-Afrikaans talent weg bij Orlando Pirates

AS Monaco heeft zich per direct versterkt met Lyle Foster (18). De spits wordt overgenomen van Orlando Pirates Football Club, zo melden beide clubs.

De aanvaller is de jongste speler ooit die de Zuid-Afrikaanse club verlaat voor een club uit een van de vijf grootste Europese competities en dat is niet zijn eerste record. De Zuid-Afrikaanse jeugdinternational maakte op jonge leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht van Orlando Pirates. Bovendien werd hij vorig seizoen tegen Polokwane City met zijn zeventien jaar en zestien dagen de jongste doelpuntenmaker namens Pirates in een officiële wedstrijd.

"Het is een enorme eer om Lyle op zo'n jonge leeftijd naar een grote club te zien verhuizen", reageert Augusto Palacios, hoofd jeugdopleiding van de club uit Zuid-Afrika, op de clubwebsite. "Dit soort dingen maken de vele uren werk meer dan waard. Lyle kwam op dertienjarige leeftijd in mijn handen en nu maakt hij zijn grootste stap in zijn carrière." Over de hoogte van de transfersom is niets bekend gemaakt.



Monaco verwacht deze week nog een nieuw gezicht te verwelkomen. Volgens diverse Duitse en Franse media staat Naldo op het punt de overstap te maken van Schalke 04 naar Monaco. De Braziliaanse verdediger kwam in 2005 terecht in de Bundesliga bij Werder Bremen. Via VfL Wolfsburg kwam hij bij Schalke terecht. In oktober verlengde hij zijn contract in Gelsenkirchen nog tot medio 2020. Volgens Kicker is er een transfersom van 1,2 miljoen euro gemoeid met de overstap.



Behalve Naldo lijkt ook Cesc Fàbregas op weg naar Monaco. L'Equipe meldde dinsdag al dat de nummer negentien van de Ligue 1 AC Milan heeft verslagen in de strijd om de handtekening van de Spanjaard. Er zou een akkoord zijn over een contract tot medio 2021. Chelsea zou circa tien miljoen euro ontvangen voor het vertrek van de middenvelder.