AS Monaco bereikt akkoord over huurovereenkomst voor Batshuayi

De Belgische international zag zijn huurovereenkomst bij Valencia beëindigd worden en sluit zich nu aan bij Cesc Fàbregas in het prinsdom.

AS Monaco heeft een overeenkomst gesloten om Michy Batshuayi voor de rest van het seizoen te huren van Chelsea.

Goal begrijpt dat er in de overeenkomst geen optie is opgenomen waarbij de Franse ploeg de Belg defintief vast kan leggen en de spits keert terug naar Stamford Bridge als de deal in de zomer afloopt.

Batshuayi heeft moeite om een vaste plaats in de selectie van the Blues af te dwingen sinds hij zich in 2016 in West-Londen meldde.

Zijn bepalende bijdrage voor Chelsea kwam toen hij in mei 2017 het titelwinnende doelpunt maakte voor the Blues in de 1-0 zege op West Bromwich Albion wat hen de Premier League-titel opleverde.

Vrijdag berichtte Goal dat de zaakwaarnemer van de speler, Meissa N'Daiye, naar het prinsdom was gereisd om de voorwaarden met Monaco te bespreken nadat Batshuayi's huurperiode bij Valencia door Chelsea werd afgebroken.

Nu kan Goal bevestigen dat de Belgische international zich tot de zomer verbindt aan de Ligue 1-kampioen van 2016/17.

"Ik ken hem goed, we waren close bij België", zei Monaco-trainer Thierry Henry vorige week over de aanvaller. "We zullen zien wat er gebeurt. Hij is een interessante speler."

Everton overwoog een bod van maximaal twintig miljoen euro voor Batshuayi omdat ze hem niet op huurbasis vast konden leggen.

Chelsea-verdediger Kurt Zouma speelt al op tijdelijke basis op Goodison Park, waarbij de regel er is in de Premier League dat er maximaal één speler tegelijkertijd aan een zelfde club mag worden uitgeleend.

Batshuayi wordt de tweede Chelsea-speler die naar het Stade Louis II verhuist tijdens de winterse transferperiode, waar Cesc Fàbregas zijn transfer vrijdag voltooide.

Een terugkeer naar de Franse competitie zou precies kunnen zijn wat Batshuayi nodig heeft nadat hij in de eerste seizoenshelft bij Valencia in 23 wedstrijden niet verder kwam dan drie doelpunten.