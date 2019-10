AS: Brahim Díaz weigert mee te werken aan plannen van Real Madrid

Brahim Díaz ziet het niet zitten om door Real Madrid verhuurd te worden, zo schrijft AS woensdag.

De aanvallende middenvelder annex buitenspeler heeft vanwege de moordende concurrentie weinig uitzicht op speeltijd en mag daarom op zoek naar een nieuwe, tijdelijke werkgever. Zelf heeft Díaz echter besloten dat hij voor zijn kans wil gaan in Madrid, zo claimt de krant.

Dit seizoen zat Díaz nog geen enkele keer bij de wedstrijdselectie van trainer Zinédine Zidane. Hij kampte aanvankelijk met enkele spierblessures, maar moet ook na zijn herstel plaatsnemen op de tribune. Eden Hazard, Gareth Bale, Lucas Vázquez en Vinicius Júnior staan hoger in de pikorde dan de twintigjarige Spanjaard. "Zelfs de langdurige blessure van Marco Asensio heeft een opening geboden richting de wedstrijdselecties van Zidane", zo constateert de sportkrant uit Madrid.

Díaz is niet verrast door de situatie: in de zomer sprak hij met de club en werd duidelijk gemaakt wat zijn perspectief was. Zidane heeft de creatieveling hoog zitten en daarom is een definitief vertrek momenteel geen optie. Een verhuurperiode is dat wel; zou Díaz in de zomer hebben geadviseerd om in te gaan op een van de vele aanbiedingen om hem op huurbasis in te lijven. Real Madrid ziet een verhuur, voor één à twee seizoenen, als een 'praktische optie' om Díaz meer ervaring te laten opdoen op hoog niveau.

Zelf heeft de jongeling daar 'andere gedachten' over. Toen hij nog bij speelde weigerde hij zich te laten verhuren en dat doet hij nu ook. Díaz wordt in zijn overtuiging gesteund door zijn vader annex zaakwaarnemer Sufiel, zo klinkt het.

Sufiel zou de clubleiding hebben verteld dat men naar geen enkele aanbieding voor een verhuurperiode wil luisteren. Het seizoen is nog lang en Díaz zal zijn kans krijgen, zo luidt de verwachting. Afgelopen zomer kwam hij voor 17 miljoen euro over van City, een bedrag dat kan oplopen tot 24 miljoen.