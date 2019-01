AS analyseert Ajax en claimt interesse van Sevilla, Villarreal en Valencia

Hassane Bandé wacht nog op zijn officiële debuut voor Ajax, maar staat er volgens AS desondanks goed op in Spanje.

De aanvaller heeft de interesse gewekt van Sevilla, Villarreal en Valencia, schrijft de sportkrant dinsdag. AS analyseert Ajax in het kader van de naderende Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid, die voor Bandé te vroeg lijkt te komen.



Men maakt allereerst melding van de komst van Lisandro Magallán en de rentree van Joël Veltman bij Ajax; laatstgenoemde was langdurig geblesseerd aan zijn knie, maar maakt deel uit van de spelersgroep die zich momenteel in de Verenigde Staten voorbereidt op de tweede seizoenshelft. Vervolgens verlegt de krant de focus naar de voorhoede. "De zeventienjarige spits Lassina Traoré heeft zich bij de Amsterdamse club gevoegd, en ander positief nieuws is dat Mateo Cassierra terug is van een verhuurperiode (bij FC Groningen, red.)."



"Een andere indrukwekkende speler die volledig fit hoopt te zijn voordat Ajax het opneemt tegen de Champions League-houder, is Hassane Bandé, voor wie Ajax meer dan acht miljoen euro betaalde en die wordt gevolgd door clubs als Sevilla, Villarreal en Valencia." Bandé kwam afgelopen zomer over van KV Mechelen en raakte in de voorbereiding zwaar geblesseerd tijdens een oefenduel met Anderlecht. Hij is nog altijd op de weg terug. Bandé hoopt in de tweede seizoenshelft minuten te kunnen gaan maken namens de Amsterdammers, vertelde hij zaterdag.



"Het gaat goed, ik loop al buiten op het veld, maar nog niet volledig pijnvrij", zei Bandé in gesprek met Het Nieuwsblad . "Daardoor ben ik nog niet supermobiel. Het gaat allemaal ietsje trager dan verwacht, maar ik moet gewoon geduld hebben." De wedstrijden tegen Real Madrid komen waarschijnlijk te vroeg, voegde de Burkinees eraan toe. "In februari zal ik allicht nog niet op Champions League-niveau zitten. Het zou mooi zijn als het toch lukt, maar evengoed speel ik dit seizoen gewoon nog wedstrijden met Jong Ajax."