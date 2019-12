Arturo Vidal klaagt Barcelona aan en lijkt transfer te willen forceren

Arturo Vidal voert een rechtszaak tegen zijn eigen club Barcelona, zo meldt de Spaanse krant ABC.

De 32-jarige Chileen claimt recht te hebben op niet-betaalde bonussen ter waarde van 2,4 miljoen euro. Barça kan zich totaal niet vinden in de claim van Vidal en ziet de aantijging vooral als een poging om een transfer te forceren.

Al op 5 december hebben de advocaten van Vidal een rechtszaak aangespannen tegen , zo is nu bekend geworden. Onderwerp van discussie is een reeks bonussen die in Vidals contract opgenomen staan.

Zo zou de middenvelder recht hebben op bijna twee miljoen euro, wanneer hij minimaal zestig procent van de wedstrijden zou spelen.

Vidal kreeg weliswaar speeltijd in meer dan zestig procent van de duels, maar in het contract staat volgens Barcelona dat een wedstrijd pas meetelt bij minimaal 45 speelminuten.

In dat geval voldoet Vidal niet aan de voorwaarden van de bonus. Barça maakte vorig seizoen 1.693.000 euro over aan Vidal aan bonussen, zo weet ABC. De routinier meent echter recht te hebben op 4.097.500 euro, een verschil van 2.404.500 euro.

Lees beneden verder

Vidal wordt al tijden in verband gebracht met een transfer naar met name , maar van een akkoord met Barcelona is (nog) geen sprake.

La Gazzetta dello Sport meldde eerder dat de Spaanse grootmacht twintig miljoen euro vraagt, terwijl Inter niet verder wil gaan dan twaalf miljoen euro.

Vidal raakte eerder deze maand ook in opspraak bij Barça toen hij in woede uitviel tegen Ernesto Valverde, nadat de trainer had medegedeeld dat Vidal op de bank zou zitten tegen .