Arturo Vidal is duidelijk: "Ik ben niet gelukkig"

Arturo Vidal is niet gelukkig met zijn gebrek aan speelminuten in de hoofdmacht van Barcelona.

De 32-jarige middenvelder kwam dit seizoen in acht wedstrijden van de Catalanen in actie, maar slechts één keer stond hij aan de aftrap. Desondanks wil hij het ongelijk van de trainer bewijzen.

"Ik zal hard werken om deze club niet te verlaten en bij te dragen aan onze seizoensdoelstellingen. Maar ik ben niet gelukkig", vertelt Vidal in gesprek met El Mercurio over zijn huidige situatie. "Ik probeer deze situatie te doorstaan en een plek in de basisopstelling te verdienen."

"Ik heb mijn hele carrière hard gewerkt. Mijn moment is nog niet gekomen, maar ik ben rustig, omdat ik weet dat het zal gebeuren."

"Ik lijk geen verklaring te kunnen vinden. Er zijn verschillende manieren om naar voetbal te kijken, dit zijn de beslissing die een coach moet nemen. Ik probeer de ploeg te helpen wanneer ik mag spelen."

Vidal zou in de belangstelling staan van , daar Antonio Conte de Chileen in januari graag wil vastleggen.

"Ik heb veel mooie momenten met hem meegemaakt. Dankzij hem werd ik een van de beste. In het voetbal is het belangrijkste dat er vertrouwen in je is en als een coach dat vertrouwen in je heeft, laat het je enorm groeien."