Arthur: "Ik denk dat je het wat extra zelfvertrouwen geeft"

Arthur stelt dat hij geleerd heeft van "de beste speler in de geschiedenis" Lionel Messi sinds zijn komst bij Barcelona.

De Braziliaan stapte afgelopen zomer voor ruim dertig miljoen euro over van Grêmio naar Catalonië en kwam tot dusver in negentien wedstrijden in actie voor Barcelona. Hij heeft in zijn openingsmaanden bij de club veel gehad aan Messi.

"Eerlijk gezegd had ik het niet verwacht. Hij is een man die ik bewonder en naar mijn mening en vele anderen is hij de beste speler in geschiedenis", vertelt Arthur geciteerd door Globoesporte. "Hij gaf me veel zelfvertrouwen, hielp me op de training en in wedstrijden. Als de beste speler ter wereld je prijst, dan denk ik dat je het wat extra zelfvertrouwen geeft. Ik ben erg dankbaar voor zijn woorden en de houding die hij heeft bij mij en iedereen in de kleedkamer."

Messi is niet de enige ster om de jonge Braziliaan te helpen, want Neymar heeft ook een grote rol gespeeld in zijn ontwikkeling. "Het begon met het nationale team. Hij is een eenvoudige jongen, heel speels."

"We zijn heel close, hij heeft me enorm geholpen bij Brazilië. Toen ik naar Barcelona kwam, belde hij me om te gaan eten, iets te doen, af te spreken. Online speelt ik videogames met hem. We spreken elkaar bijna elke dag. Als hij aan mijn kant speelt, wint hij, maar als hij tegen mij speelt, verliest hij."

Arthur is geprezen voor clublegende Xavi, die zegt dat de middenvelder hem herinnert aan zichzelf toen hij jonger was. Hij draagt rugnummer 8 en treedt daarmee in de voetsporen van Andrés Iniesta. "Ik heb Xavi altijd bewonderd. Alles wat hij deed, probeerde ik hetzelfde te doen. Hij is een fenomeneen."

"Het is bijzonder om het shirt van je idool te gebruiken", vervolgt hij over Iniesta. "Ik voelde me heel gelukkig om zijn nummer te krijgen en ik hoop dat ik een shirt kan eren dat zoveel vreugde heeft gegeven aan de Barça-fans."