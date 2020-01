Arteta krijgt garantie voor winterse transferwindow: "Ik denk dat hij blijft"

Granit Xhaka werd de afgelopen tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij Arsenal.

De Zwitserse middenvelder had woensdagavond echter weer een basisplaats in de wedstrijd tegen . Mikel Arteta, de nieuwe manager van the Gunners , denkt dat Xhaka in januari niet zal vertrekken, zo vertelt hij op de persconferentie na afloop van het met 2-0 gewonnen duel met the Red Devils .

"Ja, hij heeft me dat verzekerd. Ik denk dat hij zal blijven, hij speelde erg goed tegen Manchester United en ik ben een fan van hem. Als we hem aan boord kunnen houden, kan hij een waanzinnige speler zijn binnen onze speelstijl", zo tekent het clubkanaal van op uit de mond van Arteta.

De Spaanse oefenmeester heeft meer lovende woorden over voor Xhaka. "Ik vind alles aan hem geweldig. Zijn inzet, zijn karakter, hoe hij met zijn beroep omgaat en zijn focus: iedere keer dat ik praat, luistert hij en is hij bereid om te leren."

"Hij is een geweldige voetballer. Er zijn niet veel spelers met zijn kwaliteiten in balbezit en hij heeft ook nog eens een geweldige passing. Ik ben heel blij om hem in mijn selectie te hebben", stelt de nieuwe manager van Arsenal.

Lees beneden verder

Xhaka maakte zich een tijdje onmogelijk bij Arsenal, na een woede-uitbarsting richting de eigen aanhang. De Zwitserse middenvelder reageerde heftig, toen hij eind oktober na een wissel in de wedstrijd tegen (2-2) uitgefloten werd. Xhaka zat een tijdje niet bij de selectie en werd nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer.

Enkele Italiaanse clubs en zouden belangstelling gehad hebben voor Xhaka, die het seizoen nog begon als aanvoerder van Arsenal. Na het incident moest hij de band echter weer inleveren, al keerde hij na het ontslag van Unai Emery wel weer terug in de wedstrijdselectie.

De 27-jarige middenvelder kwam dit seizoen voorlopig tot zeventien optredens voor the Gunners , waarin hij een assist verzorgde.