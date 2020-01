Arteta gewezen op Oranje-international: "Hij is niet de grootste verdediger"

Nathan Aké is gelinkt aan een terugkeer bij Chelsea, maar als het aan Stewart Robson ligt ruilt de centrumverdediger Bournemouth in voor Arsenal.

De oud-speler van the Gunners, tussen 1981 en 1987 actief in Noord-Londen, denkt dat Aké goed zou passen bij Mikel Arteta. Laatstgenoemde werd vorige maand aangesteld als manager van .

"Ik vind Nathan Aké nog steeds een goede speler", oordeelt Robson in een onderhoud met Love Sport Radio. "Er geen geruchten dat hij terugkeert bij , dat hem voor een bepaald bedrag (terugkoopclausule van 47 miljoen euro, red.) kan terughalen. Het is een goede centrumverdediger, dat staat buiten kijf. Hij is niet de grootste verdediger, maar Aké doet het goed en iemand die op waardering van Arteta kan rekenen. Als ik iemand van zou halen, dan is het Aké."

Aké stond eerder enkele jaren onder contract bij Chelsea, al bleef een definitieve doorbraak in de hoofdmacht uit. Bournemouth nam de Oranje-international in 2016 op huurbasis over, om de mandekker een jaar later definitief aan te trekken. The Cherries legden destijds circa 23 miljoen euro neer voor Aké, wat een clubrecord was voor Bournemouth.

Lees beneden verder

De Nederlander in Engelse dienst is wegens een hamstringblessure nog enkele weken uit de roulatie.

Robson laat tevens zijn licht schijnen over de situatie rondom Pierre-Emerick Aubameyang. De Gabonese aanvaller lijkt Arsenal te willen verlaten, afgaande op verhalen in de Engelse media. De aanvoerder, met een contract tot medio 2022 in het Emirates Stadium, overweegt naar verluidt zijn opties.

"Ik denk dat Aubameyang blijft. Dat moet ook wel, want hij is een geweldige afmaker die Arsenal al vaak heeft gered. Hij scoort vaak als ze niet goed spelen en daarnaast is de samenwerking met Alexandre Lacazette erg goed." Aubameyang kwam tot dusver tot 56 treffers in 89 duels voor Arsenal sinds zijn overgang van naar de Premier League in januari 2018.