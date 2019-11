Arsène Wenger is resoluut: "Ik ben geen kandidaat voor de baan"

Arsène Wenger wordt niet de nieuwe trainer van Bayern München. De Fransman stelt dat hij nooit een kandidaat was voor de openstaande functie.

Bayern ontsloeg Niko Kovac na een 5-1 nederlaag tegen eerder deze maand en de voormalige -manager Wenger werd in verband gebracht met een overstap naar de Allianz Arena. De zeventigjarige Fransman is clubloos nadat hij in mei vorig jaar t he Gunners verliet.

"Ik ben niet meer in de race. Allereerst was ik nooit een kandidaat. Ik ben benaderd en ik ben niet in de race voor de baan", vertelt Wenger in gesprek met beIN Sports . "Ik ben geen kandidaat voor de baan." Gevraagd of het betekent dat hij klaar is met het trainersvak, zegt Wenger: "Nee, niet noodzakelijkerwijs."

Hansi Flick zat de laatste twee wedstrijden als interim-trainer op de bank bij Bayern, daar in de Olympiacos verslagen werd en in de met 4-0 werd afgerekend met . De ploeg staat derde in de Bundesliga, met vier punten minder dan koploper .

Hoewel Wenger niet aan de slag zal gaan bij de Duitse grootmacht, heeft hij eerder door laten schemeren dat hij weer het veld op wil. "Coaching was mijn hele leven en iedereen die gecoacht heeft zal je hetzelfde vertellen."

"Je mist de intensiteit. Sommige dingen mis je enorm en sommige dingen mis je niet. Ik heb ook genoten van dingen die ik niet al te veel mis, maar anderszijds het winnen van een voetbalwedstrijd, een team voorbereiden op een wedstrijd, de tevredenheid en gedeelde emoties, het is iets dat je mist."

"Ik was verantwoordelijk op 33-jarige leeftijd en ik coachte tot 69 jaar zonder onderbreking op het hoogste niveau. Dat is 36 jaar zonder te stoppen, weet je. Aan de andere kant, ook al mis ik het, een jaar zonder de druk was niet zo erg voor me. Mensen die me goed kennen, zeggen dat ik meer ontspannen ben - het is waar!"