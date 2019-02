"Arsenal's ongeslagen reeks bood alleen maar valse hoop"

Voormalig Arsenal-spits Ian Wright vindt dat de indrukwekkende reeks van eerder in het seizoen de vele gebreken maskeerde waar men nu tegenaan loopt.

Fans van Arsenal kregen zand in de ogen gestrooid toen de club een reeks van 22 ongeslagen wedstrijden neerzette aan het begin van het seizoen. Die mening is Wright toegedaan nu de club alle moeite heeft om de aansluiting met de top 4 te behouden.

Eindigen op een plek die rechtgeeft op een startbewijs voor de Champions League is het hoofddoel voor de nieuwe trainer Unai Emery, die sinds begin dit seizoen de scepter zwaait als opvolger van Arsène Wenger. De Gunners grepen de laatste twee seizoenen naast het miljardenbal en een hattrick zou nare gevolgen hebben voor de ambitie in het Emirates Stadium.

De Spaanse trainer begon goed aan die missie. Hij verloor de eerste twee duels weliswaar tegen Manchester City en Chelsea, maar daarna volgde een indrukwekkende serie zonder nederlagen in alle competities. Arsenal heeft de laatste maanden echter als vanouds te kampen met inconsistentie en zonder mogelijkheden op de transfermarkt is het behelpen voor Emery, die met Sevilla en PSG volop prijzen pakte.

Wright is van mening dat hem weinig kwalijk te nemen valt, omdat deze situatie onvermijdelijk was. De goede serie maskeerde enkel tijdelijk de gebreken. Tegenover Radio 5 Live omschrijft hij het als volgt. "Als je terugdenkt aan die reeks, denk ik dat het mensen valse hoop gaf om vierde te kunnen eindigen. Het was een geweldige serie, maar ook toen waren er al momenten waarop je voelde dat het beter kon en dat de ploeg ontsnapte."

Omdat de tegenslag steeds maar uitbleef, ging men volgens Wright ten onrechte geloven in het elftal. "Ieders verwachtingen werden verhoogd, maar ik denk nog steeds dat de top vier buiten bereik blijft voor ons, als ik heel eerlijk ben. Ik denk echt dat Arsenal zich volledig moet focussen op de Europa League", aldus Wright. Toernooiwinst levert immers ook een ticket op voor de Champions League.

"Ik denk dat ze zich alleen maar daarop kunnen richten omdat het er naar uitziet dat Arsenal een beetje is weggezakt in de Premier League." Dat heeft volgens Wright ook te maken met de tegenstanders, die zich wel versterkten. "Chelsea heeft nu de spits die ze nodig hadden en Manchester United is geweldig in vorm. Daarom ziet het er wat zorgelijk uit voor Arsenal en kunnen ze zich beter focussen op de Europa League."

Emery won het toernooi al driemaal met Sevilla en heeft de ervaring die de ploeg goed kan gebruiken, weet ook Wright. "De trainer heeft een geschiedenis daar en ik denk dat we er een serieuze gooi naar kunnen doen als er wat spelers terugkeren van blessures." Arsenal neemt het in de achtste finales van dat toernooi op tegen BATE Borisov.