Arsenal's Invincibles: Hoe het team van Wenger in 2003/04 het hele seizoen ongeslagen bleef

Het beste team ooit in de Premier League? Arsenal is nu al jaren geen kampioen geworden, maar hun absolute topseizoen is nog altijd ongeëvenaard.

Voetbalfans zullen het vermoedelijk nooit eens worden of er ooit een beter team is geweest of niet, maar feit is dat in 2003/04 geschiedenis schreef als 'The Invincibles', het onverslaanbare team.

verbrak in seizoen 2017/18 het recordaantal punten in een seizoen, maar desondanks kan City niet zeggen dat het een seizoen lang onverslagen was en ook dit jaar blijft het record van Arsenal staan.

Hoe ze dat flikten? Goal maakte dit complete overzicht van een van de beroemdste voetbalploegen aller tijden.

Wie zijn The Invincibles?

Arsenal speelde vrijwel heel het seizoen met een 4-4-2-formatie, al kan het ook worden gezien als een 4-2-3-1 omdat Dennis Bergkamp zich vaak uit liet zakken om een extra schakel te vormen tussen middenveld en aanval. Het team wordt vooral herinnerd om de fantastische aanval, maar eigenlijk alle posities werden het hele jaar lang uitstekend ingevuld.

Thierry Henry speelde op de toppen van zijn kunnen en werd tweede bij de Ballon d'Or-verkiezing van 2003 en vierde in 2004, terwijl Bergkamp tegen het einde van zijn carrière nog steeds meer balgevoel en inzicht had dan wie dan ook op de Engelse velden. Linkeraanvaller Robèrt Pires pikte ook veertien goals mee, waar Patrick Vieira samen met Gilberto het hart van de ploeg vormde op het middenveld. Op rechts was Freddie Ljungberg een onvermoeibare box-to-box-speler die vooral in de grote wedstrijden steevast tot de uitblinkers behoorde.

Wat minder vaak benoemd wordt is dat de Gunners ook achterin van wereldklasse waren. Slechts 26 goals hoefde doelman Jens Lehmann te incasseren in 38 wedstrijden. Voor hem stonden Sol Campbell en Kolo Touré, die samen een briljante mix van atletisch vermogen en intelligentie vormden. Ashley Cole en Lauren waren daarnaast van grote waarde op de backposities.

Toch was het niet alleen de kwaliteit van de spelers die de doorslag gaf. Ook de manier van spelen was bepalend. Arsenal speelde meer zoals het huidige dan als , met Gilberto Silva en Vieira die beiden als extra schild voor de verdediging stonden. Ook vleugelverdedigers Cole en Lauren waren van groot belang voor de defensieve taak.

Zij mochten nauwelijks gehoor geven aan hun aanvallende impulsen, want de verplichtingen op de eigen helft werden vele malen belangrijker geacht. Zelfs vleugelaanvallers Pirès en Ljungberg waren geregeld achter de middellijn te vinden om de defensie te ondersteunen. Die vastberadenheid maakte Arsenal zo sterk en voorin stond zoveel individuele klasse dat men bijna altijd wel via messcherpe counters kon scoren dankzij Bergkamp en Henry.

Wie was de trainer van The Invincibles?

Direct na de laatste zege noemde Kevin Mitchell als journalist van the Guardian hem de meest pientere manager van de Premier League en 'vermoedelijk van alle trainers ter wereld'. Arsène Wenger had niet alleen een revolutionaire speelstijl uitgedokterd, maar ook de nieuwe vormen van training, fitness en diëten werden onder zijn leiding aangepast. Alles werd professioneler en gedisciplineerder dankzij zijn visie.

De dagen van een vette hap en tig kannen bier na een overwinning waren door Wenger voorgoed verleden tijd bij Arsenal en andere clubs volgden zijn voorbeeld zo snel als ze konden. De Franse trainer kickte er verder op om spelers te vinden waar niemand nog van had gehoord en hij transformeerde hen in volwaardige internationals. Kolo Touré werd bijvoorbeeld voor 150.000 pond gekocht van een Ivoriaanse club en ook de legendarische Ljungberg kostte niet meer dan drie miljoen euro.

Misschien wel het mooiste compliment wat je Wenger kunt geven is dat hij de eerste was die zich echt kon meten met Sir Alex Ferguson. De trainer van was lange tijd als een volwassen man tussen de kinderen op trainersvlak, maar toen was daar Wenger, die liefst 22 jaar bleef zitten bij Arsenal. In de laatste jaren brokkelde er iets van diens heldenstatus af in het Emirates Stadium, maar het adembenemende spel wat in de eerste jaren werd vertoond is iets waar Wenger voor altijd lof voor dient te krijgen.

Wie waren de sleutelspelers van The Invincibles?

Thierry Henry heeft alle reden om te claimen dat hij een van de beste spelers ooit was in de Premier League. De nummer 14 is zelfs uitgeroepen tot de beste speler van Arsenal aller tijden. In het onverslagen seizoen kwam hij tot dertig doelpunten in de competitie. De Fransman deed alles goed en snel. Of het nu rennen was of schieten of passen; het was alsof hij alles twee keer zo snel kon zien en doen dan iedereen om hem heen.

Lees beneden verder

Zoals eigenlijk bij zeker de helft van Arsenal's basisopstelling was ook Henry niet half zo bekend voor hij bij Arsenal tekende. Hij kwam weliswaar van , maar kende daar een dramatisch seizoen en was absoluut geen uitblinker. Wenger had hem eerder getraind bij en wist dat hij van hem een wereldster kon maken als hij de aankoop van dertien miljoen euro als vrije centrumspits zou gebruiken.

Zijn samenspel met Bergkamp was de perfecte mix van snelheid, kunde en intelligentie. De Nederlander trok overal gaten op het veld en Henry stoof dan op volle snelheid richting de goal. De twee konden elkaar blindelings vinden en wisten dat achter hen altijd nog de geweldige Patrick Vieira rondliep om bij balverlies snel te schakelen en de balans te bewaken waardoor de ploeg onoverwinnelijk bleef.

Welke resultaten boekten The Invincibles?

Thuis Score Uit Doelpuntenmakers Datum Arsenal 2-1 Campbell, Pires 16/08/03 Middlesbrough 0-4 Arsenal Henry, Gilberto, Wiltord (2) 24/08/03 Arsenal 2-0 Aston Villa Campbell, Henry 27/08/03 Manchester City 1-2 Arsenal Wiltord, Ljungberg 31/08/03 Arsenal 1-1 Portsmouth Henry 13/09/03 Manchester United 0-0 Arsenal Niemand 21/09/03 Arsenal 3-2 Henry (2), Gilberto 26/09/03 1-2 Arsenal Hyypia (ed), Pires 04/10/03 Arsenal 2-1 Edu, Henry 18/10/03 Charlton Athletic 1-1 Arsenal Henry 26/10/03 Leeds United 1-4 Arsenal Henry (2), Pires, Gilberto 01/11/03 Arsenal 2-1 Pires, Ljungberg 08/11/03 Birmingham City 0-3 Arsenal Ljungberg, Bergkamp, Pires 22/11/03 Arsenal 0-0 Niemand 30/11/03 1-1 Arsenal Gilberto 06/12/03 Arsenal 1-0 Blackburn Rovers Bergkamp 14/12/03 Bolton Wanderers 1-1 Arsenal Pires 20/12/03 Arsenal 3-0 Craddock (ed), Henry (2) 26/12/03 0-1 Arsenal Pires 29/12/03 Everton 1-1 Arsenal Kanu 07/01/04 Arsenal 4-1 Middlesbrough Henry, Queudrue (ed), Pires, Ljungberg 10/01/04 Aston Villa 0-2 Arsenal Henry (2) 18/01/04 Arsenal 2-1 Manchester City Tarnat (ed), Henry 01/02/04 Wolverhampton Wanderers 1-3 Arsenal Bergkamp, Henry, Toure 07/02/04 Arsenal 2-0 Southampton Henry (2) 10/02/04 Chelsea 1-2 Arsenal Vieira, Edu 21/02/04 Arsenal 2-1 Charlton Athletic Pires, Henry 28/02/04 Blackburn Rovers 0-2 Arsenal Henry, Pires 13/03/04 Arsenal 2-1 Bolton Wanderers Pires, Bergkamp 20/03/04 Arsenal 1-1 Manchester United Henry 28/03/04 Arsenal 4-2 Liverpool Henry (3), Pires 09/04/04 Newcastle United 0-0 Arsenal Niemand 11/04/04 Arsenal 5-0 Leeds United Pires, Henry (4) 16/04/04 Tottenham Hotspur 2-2 Arsenal Vieira, Pires 25/04/04 Arsenal 0-0 Birmingham City Niemand 01/05/04 Portsmouth 1-1 Arsenal Reyes 04/05/04 Fulham 0-1 Arsenal Reyes 09/05/04 Arsenal 2-1 Leicester City Henry, Vieira 15/05/04

Wie behoorden tot The Invincibles?

Shirtnummer Pos Naam Wedstrijden Goals 1 Keeper Jens Lehmann 38 0 3 Verdediger Ashley Cole 32 0 4 Middenvelder Patrick Vieira 29 3 5 Verdediger Martin Keown 3 (7) 0 7 Middenvelder Robert Pirès 33 (3) 14 8 Middenvelder Fredrik Ljungberg 27 (3) 4 9 Aanvaller Jose Antonio Reyes 7 (6) 2 10 Aanvaller Dennis Bergkamp 21 (7) 4 11 Aanvaller Sylvain Wiltord 8 (4) 3 12 Verdediger Lauren 30 (2) 0 14 Aanvaller Thierry Henry 37 30 15 Middenvelder Ray Parlour 12 (10) 0 17 Middenvelder Edu 12 (17) 2 18 Verdediger Pascal Cygan 10 (8) 0 19 Middenvelder Gilberto Silva 29 (3) 4 22 Verdediger Gaël Clichy 7 (5) 0 23 Verdediger Sol Campbell 35 1 25 Aanvaller Nwankwo Kanu 3 (7) 1 28 Verdediger Kolo Touré 36 (1) 1 30 Aanvaller Jérémie Aliadière 3 (7) 0 39 Middenvelder David Bentley 1 0 45 Verdediger Justin Hoyte (1) 0

* In dit overzicht zijn alleen spelers opgenomen die minimaal een wedstrijd hebben gespeeld. Tweede keeper Stuart Taylor staat bijvoorbeeld om die reden niet in deze lijst.

Hoe zag de ranglijst eruit voor The Invincibles?