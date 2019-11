Arsenal zou haar ziel verkopen met komst Mourinho

De voormalig trainer van Chelsea en Manchester United wordt genoemd als kandidaat om het stokje van de hevig bekritiseerde Unai Emery over te nemen.

Maar dat kan helemaal niet toch, of wel? José Mourinho sneerde jarenlang naar Arsène Wenger en en wordt nu opeens genoemd als mogelijke nieuwe trainer van the Gunners.

De zelfbenoemde Special One zou ook interesse hebben in de baan als Emery de laan wordt uitgestuurd en - wat misschien nog wel verrassender is te noemen - een groot deel van de Arsenal-fans zou hem met open armen verwelkomen.

Mourinho, de man die Wenger eens een gluiperd en een specialist in falen noemde, de man die twee jaar geleden nog spottend opmerkte dat hij de fans van Arsenal voor de eerste keer blij had gezien nadat zijn met 0-2 won in het Emirates. Die Mourinho, ja.

Destijds was de Portugees de duidelijke vijand van de Arsenal-supporters. Nu zien sommigen hem als de redder in nood. Dat is vooral te verklaren door de complete aversie tegen Emery, maar toch blijft de roep om 'Mou' opvallend.

Iedereen ziet wel dat het bergafwaarts gaat onder Emery, maar van alle namen die genoemd kunnen worden is Mourinho op het eerste gezicht de minst waarschijnlijke om de klus op zich te nemen.

Emery is nog niet ontslagen, maar het is inmiddels duidelijk dat de Spanjaard niet degene is die de Engelsen terug gaat leiden naar de Europese elite. Na achttien maanden is nog altijd geen individuele vooruitgang te bespeuren, de resultaten zijn slecht en de spelers zijn ongemotiveerd.

Het is tijd voor verandering in noord-Londen, maar Mourinho is niet de man die het moet doen. Toen Arsène Wenger de fans na zijn laatste wedstrijd toesprak, zei hij het volgende: "Ik ben zoals jullie. Ik ben een fan van Arsenal."

"Deze club gaat verder dan voetbal alleen, het is een manier van leven. Het gaat om liefde voor onze mooie sport, om de waarden die wijh ier belangrijk vinden." Arsenal gaat prat op haar goede manieren, maar met de aanstelling van Mourinho gaan al die normen en waarden in een klap overboord.

Het zou een dure oplossing voor de korte termijn zijn en het zou zonder twijfel eindigen in een dure en rommelige scheiding. Waarom? Omdat dat altijd het geval is als Mourinho ergens neerstrijkt.

En daarnaast haalde hij de laatste jaren geen indrukwekkende resultaten meer met zijn clubs en toonde hij allerminst aan te willen schaven aan zijn behoudene speelstijl die toch al niet wordt gepruimd in noord-Londen.

Mourinho was een gamechanger toen hij voor het eerst tekende in Engeland. Zijn komst bij was perfect getimed. Roman Abramovich's miljoenen begonnen effect te sorteren op het veld en de club doorbrak de hegemonie van Arsenal en Manchester United.

De Portugese trainer transformeerde Chelsea tot een van de beste teams die de Premier League ooit had gezien. Op de titel van seizoen 2004/05 was niets af te dingen en de manier waarop ze het landskampioenschap het seizoen daarna prolongeerden was zeker zo knap.

Maar die dagen zijn ver achter ons. Mourinho won daarna nog de treble met Inter en had een recordbrekend seizoen met , terwijl hij in 2013 zelfs voor nog een landstitel zorgde bij Chelsea, maar in de laatste zes jaar volgden enkel nog teleurstellingen en gefrustreerde uitspraken over het verleden.

Zijn psychologische oorlogvoering werkt niet meer en hij weet zijn spelers ook niet meer te raken als voorheen. Hij slaagde er niet in om Manchester United uit het slop te trekken en het zal hem ook bij Arsenal niet lukken.

Mourinho zou de verdedigende malaise in het Emirates zonder twijfel weten te verbeteren, maar dat alleen is geen reden om je ziel te verkopen als club zijnde. Er zijn talloze trainers die meer uit de huidige selectie kunnen halen dan Emery.

Mourinho is gelukkig niet de enige potentiële kandidaat, want ook trainers als Julian Nagelsmann, Brendan Rodgers en Erik ten Hag - die allemaal wel oog hebben voor jeugd en spelerontwikkeling - zijn in beeld.

Arsenal heeft met Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, Joe Willock, Reiss Nelson en Emile Smith Rowe al veel jonge spelers in de hoofdmacht, terwijl talenten als Tyreece John-Jules, Folarin Balogun en Miguel Azeez ook aan de poort rammelen.

Jonge spelers die onder Mourinho beter zijn geworden zijn op één hand te tellen, dus zou het wel erg zonde van de grote investering in jeugdcomplex Hale End zijn als alle progressie op dat gebied wordt weggegooid omdat er een trainer wordt aangesteld die alleen maar gevestigde namen wil.

Arsenal heeft een frisse, progressieve leider nodig en geen Mourinho, die ondanks honderden miljoenen aan transfers bij Manchester United niet voor een interessante speelstijl en aansprekende resultaten in de Premier League kon zorgen.

Mourinho zorgt simpelweg voor te veel problemen bij de club, zoals bijvoorbeeld laatst weer het gelekte verhaal van een etentje wat hij onlangs met Raul Sanllehi, beleidvoerder bij Arsenal, zou hebben gehad.

Het verhaal zorgde voor frustratie bij Arsenal. Het is volgens bronnen binnen de club simpelweg niet waar omdat Sanllehi al jaren niet met Mourinho heeft gesproken.

Toch miste dat verhaal zijn utiwerking niet. Mourinho maakte zichzelf interessant terwijl de druk op Emery blijft toenemen. Mourinho is slim genoeg om de media in zijn voordeel te laten werken en pakt daarmee ook veel fans in, maar Arsenal moet daarboven staan.

De voetballerij is veranderd. Een van de argumenten om Wenger te vervangen was dat zijn beste dagen achter hem lagen en dat hij niet langer de tactische vermogens had om de nieuwe generatie managers te verslaan. Hetzelfde geldt voor Mourinho.

Hij kan terugkijken op mooie resultaten uit het verleden, maar de koek is op. Als Arsenal er eindelijk voor kiest om Emery te ontslaan, kunnen ze zich het beste richten op iemand die totaal het tegenovergestelde is van Mourinho.

Iemand die altijd en overal voor onrust zorgt, is simpelweg niet op zijn plaats in het nu al enorm verdeelde Emirates.