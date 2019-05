Arsenal zonder Mkhitaryan naar Europa League-finale in Bakoe

Henrikh Mkhitaryan komt volgende week woensdag niet in actie tijdens de Europa League-finale. De speler van Arsenal reist niet mee naar Azerbeidzjan.

De club wil geen risico nemen met betrekking tot de veiligheid van Mkhitaryan.



Dat hebben The Gunners dinsdag naar buiten gebracht. Armeniërs zijn over het algemeen niet welkom in Azerbeidzjan, omdat het land een conflict heeft met Armenië. "We hebben grondig alle opties voor Micki onderzocht om toch deel uit te maken van het team, maar nadat we dit met hem en zijn familie hebben besproken, hebben we samen besloten dat hij niet meegaat", meldt op de officiële website.



Mkhitaryan miste eerder dit seizoen ook al de uitwedstrijd tegen Qarabag, die in hetzelfde stadion werd gespeeld als de finale van volgende week. De 30-jarige speler liet ook in zijn periode bij al uitduels in Azerbeidzjan aan zich voorbijgaan.



Er is de laatste weken veel commentaar geweest op het besluit van de UEFA om de finale van de in Bakoe te houden. Fans van zowel Arsenal als tegenstander zijn niet in staat om in groten getale naar de hoofdstad van Azerbeidzjan af te reizen, omdat er vanuit Londen geen rechtstreekse vluchten naar Bakoe gaan. Met enkele tussenstops in bijvoorbeeld Berlijn of Moskou zijn de vliegtickets voor veel supporters te duur.



Arsenal en Chelsea kregen bovendien slechts 6.000 kaarten toegewezen van de UEFA. Het is maar de vraag of ze die allemaal kwijtraken, want beide clubs hebben amper een week voor de finale nog steeds kaarten beschikbaar.