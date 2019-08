'Arsenal ziet eerste bod van zestig miljoen euro van tafel geveegd worden'

Arsenal is klaarblijkelijk nog niet klaar op de transfermarkt, want de Londense club heeft zich bij RB Leipzig gemeld voor Dayot Upamecano.

Volgens BILD heeft zestig miljoen euro voor de speler over. De Duitsers zouden het bod op de Franse centrale verdediger, wiens contract nog twee seizoenen doorloopt, echter al van tafel hebben geveegd.

Trainer Julian Nagelsmann ziet Upamecano als een belangrijke kracht voor komend seizoen en wil daarom geen afscheid nemen van de twintigjarige stopper. De interesse van Arsenal is niet uniek, want volgens de Duitse boulevardkrant heeft de entourage van Upamecano onlangs gesproken met en . Tot een transfer naar LaLiga of de Premier League heeft dat echter nog niet geleid.

Upamecano heeft volgens BILD een afkoopclausule van honderd miljoen euro in zijn contract staan, al is de verwachting dat de vraagprijs op termijn zakt naar tachtig miljoen euro. Arsenal heeft meer ijzers in het vuur, want ook Daniele Rugani staat volgens La Gazzetta dello Sport nog steeds op het wensenlijstje van manager Unai Emery. ziet vooralsnog echter geen heil in het plan van de Londenaren om de verdediger voor twee seizoenen te huren.

Arsenal legde vorige week tachtig miljoen euro neer voor Nicolas Pépé, die werd overgenomen van OSC. Daarnaast werd de selectie versterkt met de van gehuurde Dani Ceballos, Gabriele Martinelli (Ituano) en William Saliba. Voor laatstgenoemde werd dertig miljoen euro overgemaakt naar Saint-Étienne, al blijft de achttienjarige verdediger in eerste instantie op huurbasis actief in de .

Manager Unai Emery kreeg zondag na de oefenwedstrijd tegen Barcelona (2-1 nederlaag) de vraag hoe de transferzaken er bij The Gunners voor staan. "We halen alleen een nieuwe speler binnen als hij echt onze selectie kan verbeteren", aldus de Spanjaard.