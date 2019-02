'Arsenal wil haast maken en sprak al met Overmars en Monchi'

Marc Overmars heeft gesproken met Arsenal over de functie van 'director of football', zo schrijft de The Sun zaterdag.

De club uit de Premier League is op zoek naar een opvolger voor de vertrekkende Sven Mislintat. Overmars is niet de enige technisch directeur met wie the Gunners spraken, want ook Monchi is in beeld. Volgens de Engelse tabloid vond er ook al een gesprek met de technisch directeur van AS Roma plaats.

Na het vertrek van manager Arsène Wenger aangesteld en onder diens opvolger Unai Emery zijn de prestaties niet om over naar huis te schrijven. In de Premier League is de club afgezakt naar de vijfde plaats, terwijl afgelopen donderdag BATE Borisov met 1-0 te sterk was in de zestiende finales van de Europa League. In Engeland wordt gesproken over een crisis bij Arsenal en om het seizoen nog enige glans te geven wil de club zo snel mogelijk een nieuwe technisch directeur aanstellen. Overmars en Monchi zijn de topkandidaten.



Na Wenger zag Arsenal ook directeur Ivan Gazidis vertrekken. Hij verliet de club vorig jaar voor een nieuwe uitdaging bij AC Milan. Na het vertrek van Mislintat en de teleurstellende resultaten, wil Arsenal de rust doen laten terugkeren in het Emirates Stadium met de spoedige aanstelling van Overmars of Monchi. De nieuwe technisch directeur zal bij Arsenal moeten werken met een relatief bescheiden budget. In januari kwam de Engelse topclub niet verder dan het huren van Denis Suárez van Barcelona. Als het team van Emery zich niet voor de Champions League weet te plaatsen, dreigt een voor Engelse begrippen bescheiden transferbudget van circa 45 miljoen euro.



De 45-jarige Overmars, die tussen 1997 en 2000 het shirt van Arsenal droeg, is op de radar verschenen door zijn werk bij Ajax. Hij slaagde erin om onder meer Daley Blind en Dusan Tadic vanuit de Premier League terug naar de Eredivisie te halen. Verder haalde Ajax onder zijn bewind spelers als David Neres, Nicolás Tagliafico en Hakim Ziyech. Onlangs verkocht hij Frenkie de Jong voor maximaal 86 miljoen euro aan Barcelona. Monchi werd bekend door zijn werk bij Sevilla, waar hij circa zeventien jaar werkzaam was. Hij wordt gezien als een transfergenie en is sinds 2017 werkzaam bij AS Roma.