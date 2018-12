'Arsenal werkt aan deal van 20 miljoen voor oude bekende van Emery'

Unai Emery en Éver Banega werkten tussen 2014 en 2016 al met elkaar samen bij Sevilla en het zou in januari weleens van een hereniging kunnen komen.

Na dagen van geruchten over de interesse van Arsenal in de spelmaker van los Rojiblancos weet La Sexta vrijdag namelijk te melden dat de zaakwaarnemer van de Argentijn in Londen is voor een onderhoud met the Gunners.

De dertigjarige middenvelder is door een ontsnappingsclausule in zijn contract voor twintig miljoen euro op te halen en dat bedrag vormt geen probleem voor Arsenal, dat Aaron Ramsey in de zomer waarschijnlijk kwijt gaat raken aan Paris Saint-Germain of Juventus. Emery is na hun eerdere samenwerking groot fan van Banega en zou in de 65-voudig international een geschikte kandidaat zien om zijn middenveld te komen versterken.



Banega zelf is naar verluidt niet per se uit zijn op een vertrek uit Andalusië, maar verwacht wel dat Sevilla hem een verbeterd contract aan gaat bieden. De huidige verbintenis van de middenvelder loopt af in 2020 en vooralsnog hebben club en speler geen akkoord weten te bereiken over een nieuwe deal. Banega heeft daarnaast bovendien onlangs een andere zaakwaarnemer in de arm genomen en hij is volgens de berichten uit Spanje momenteel in Londen om met Arsenal te praten.



Dit is overigens niet de eerste keer dat de Engelsen in verband worden gebracht met de ex-speler van verder onder meer Valencia, Atlético Madrid en Internazionale, aangezien hij afgelopen zomer ook al werd genoemd in het Emirates Stadium. Arsenal koos er toen echter voor om niet door te pakken en versterkte zich vervolgens met Lucas Torreira en Mattéo Guendouzi.