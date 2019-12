Arsenal weet niet te overtuigen bij debuut van Mikel Arteta

Arsenal is er niet in geslaagd om de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe manager Mikel Arteta te winnen.

The Gunners bleven op bezoek bij steken op een 1-1 gelijkspel. Carlo Ancelotti debuteerde tegelijkertijd als manager van en zag zijn ploeg wel winnen van : 1-0. Het Aston Villa van Anwar El Ghazi pakte in de degradatiekraker tegen Norwich City een uitermate belangrijke driepunter.

Bournemouth - 1-1

Mikel Arteta bracht bij zijn debuut een weinig verrassende opstelling binnen de lijnen. Mesut Özil keerde terug in de basiself ten koste van Emile Smith Rowe, terwijl Sokratis Papastathopoulos de geschorste Calum Chambers verving.

Arsenal had het in de eerste helft lastig met Bournemouth, dat na elf minuten spelen een schot van Callum Wilson maar net over het doel van sluitpost Bernd Leno zag vliegen. De Duitse doelman moest later in de eerste helft wel de bal uit het net vissen. Arsenal leed balverlies op eigen helft en zag Bournemouth, waar Nathan Aké ontbrak wegens een blessure, over de rechterkant opstomen. Jack Stacey leverde de bal af in het strafschopgebied, waar Dan Gosling het meest attent was en de openingstreffer tegen de touwen schoot.

Nadat Pierre-Emerick Aubameyang in de eerste fase van de tweede helft aanvankelijk nog een kans had laten liggen, maakte hij na ruim een uur spelen gelijk. De spits kreeg de bal voor de voeten en haalde van dichtbij doeltreffend uit.

Met nog tien minuten op de klok leek Bournemouth weer op voorsprong te komen, maar een doelpunt van Wilson werd geannuleerd wegens buitenspel. De gelijke stand bleef zodoende op het scorebord in Bournemouth, waardoor Arsenal de nummer elf van de Premier League blijft. Voor the Gunners wacht komende zondag een thuiswedstrijd tegen stadgenoot .

Everton - Burnley 1-0

De debuterende Carlo Ancelotti zag zijn ploeg in de eerste helft nog niet groots spelen. Everton kreeg weliswaar kansen via Mason Holgate, Dominic Calvert-Lewin en Djibril Sidibé, maar wist Burnley-doelman Nick Pope niet te verschalken. Aan de andere kant waren the Clarets via Chris Wood gevaarlijk, maar zijn kopbal ging net over.

Ook in de tweede helft moesten de fans op Goodison Park het nodige geduld betrachten voor er wat te juichen viel. Na gemiste mogelijkheden voor Seamus Coleman en Yerry Mina, was het tien minuten voor tijd raak. Calvert-Lewin kopte vanuit een voorzet van Sidibé via de paal raak en bezorgde Ancelotti daarmee een overwinning in zijn eerste wedstrijd.

Aston Villa - Norwich City 1-0

De beide promovendi verkeren na de eerste seizoenshelft in de staart van de ranglijst en kunnen de punten zeer goed gebruiken. In het eerste bedrijf vielen er kansen over en weer te noteren: Douglas Luiz en Anwar El Ghazi waren dreigend namens de thuisploeg, terwijl Sam Byram aan de andere kant de lat raakte en Ezri Konsa ingreep bij een kansrijke situatie voor Teemu Pukki.

Direct na rust kwam Aston Villa goed weg, toen Douglas Luiz een inzet van Alexander Tettey van de lijn haalde en doelman Tom Heaton een antwoord had op de rebound van Christoph Zimmermann. Het was uiteindelijk Aston Villa dat na ruim een uur spelen de felbegeerde voorsprong pakte via Conor Hourihane. Doordat Heaton een sta-in-de-weg bleek in de slotfase bij een inzet van Onel Hernández, pakte Aston Villa de felbegeerde driepunter.