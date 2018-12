Arsenal vs Tottenham: Waarom de Noord-Londense derby weer als een echte derby voelt

De laatste seizoenen ontstond er een gapend gat tussen Arsenal en Tottenham Hotspur, maar de felle concurrentiestrijd lijkt te zijn teruggekeerd.

Noord-Londense derby's zijn net als de bussen in Londen. Je wacht een eeuwigheid op de volgende en dan verschijnen er ineens twee tegelijk. Dat is dit seizoen zeker het geval, want Arsenal ontmoet Tottenham voor de tweede keer in drie weken na de recente competitiezege in het Emirates Stadium. Woensdagavond staan beide rivalen tegenover elkaar in de kwartfinales van de League Cup. Hoewel de wedstrijd misschien minder belangrijk is dan een Premier League-duel, zal de betekenis en de passie net zo groot zijn.



Recente derby's tussen beide elftallen hadden niet bepaald de speciale betekenis van een historische rivaliteit tussen de twee beste clubs van Londen. Terwijl de Spurs vorig seizoen en een jaar eerder voor het eerst sinds 1995 boven Arsenal eindigden en onlangs de achtste finales van de Champions League bereikten, zijn het de mannen van Unai Emery die deze jaargang in een overgangsfase zitten. De 4-2 overwinning bewees echter één ding, namelijk dat Arsenal sowieso klaar is voor het gevecht. De manier waarop Eric Dier de gelijkmaker vierde, voor de neus van de aanhang van The Gunners, zorgde voor een opstootje met wisselspelers aan de zijlijn.



"Emoties zijn niet slecht. Ik denk dat het goed is om emotie te tonen. De spelers, de fans en ik ook", zei Emery voorafgaand aan het bekerduel van woensdagavond.



"Maar we moeten de tegenstander wel altijd respecteren. Het is belangrijk om je emoties te laten zien, dat hoort bij het voetbal. In een derby lopen de gemoederen misschien hoger op. Als je wint, is het geweldig. Als je verliest, voel je je vreselijk. Maar respect is ook belangrijk."



"We kunnen met respect onze emoties tonen als we spelen en dat geldt ook voor hen als zij een doelpunt maken. Voetbal heeft die passie nodig."





Matteo Guendouzi's feestje buiten het stadion, toen de auto waarin hij zat na de recente zege op Tottenham staande werd gehouden door Arsenal-fans, was typerend voor wat de derby voor de supporters betekent. De progressie die de Spurs onder Mauricio Pochettino hebben geboekt heeft hen een uitstekend platform gegeven om op te bouwen. Binnenkort verhuist de club naar een splinternieuw stadion, waar ruimte is voor ruim 60.000 toeschouwers. In de laatste jaren wordt er in het witte deel van Noord-Londen ook steeds vaker Champions League gespeeld, maar Arsenal's recente reeks van 22 duels zonder nederlaag liet zien dat The Gunners nog steeds een ploeg hebben om rekening mee te houden.



Arsenal moet zich zien te redden zonder Héctor Bellerín en Sead Kolasinac, terwijl Shkodran Mustafi en Sokratis Papastathopoulos naar verwachting zullen terugkeren. Dit duel werd in het verleden nog wel eens gebruikt om jonge onervaren spelers een kans te geven, maar de derby van woensdag vormt een pad richting de halve finales en misschien wel de eerste prijs in 2019.



Vorig seizoen bereikte Arsenal de eindstrijd op Wembley, waar het Manchester City van Pep Guardiola veel te sterk was en de trofee voor de derde keer in vijf jaar omhoog mocht houden. Bij een overwinning op woensdagavond is de kans groot op een volgende ontmoeting met City, in de halve finales of finale. Emery zal zich volledig bewust zijn van de uitdaging die dan voor hem ligt als zijn formatie voor de tweede keer in korte tijd van Tottenham wint.



Passie is het essentiële ingrediënt van iedere voetbalwedstrijd en de derby van Noord-Londen is nog steeds één van de grootste derby's ter wereld. Naarmate Arsenal verbetert onder Emery is dit voor de thuisploeg een uitstekende kans om verdere tekenen van vooruitgang te laten zien. Al zullen de mannen van Pochettino zeker revanche willen voor de nederlaag van begin deze maand.