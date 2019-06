Arsenal voert wijzigingen door en geeft clubiconen andere rol

Arsenal voert een aantal wijzigingen door in de technische staf, zo meldt de Londense club maandag via de officiële kanalen.

Jeugdtrainer Fredrik Ljungberg is met onmiddellijke ingang de assistent van manager Unai Emery. Steve Bould, tot afgelopen seizoen de rechterhand van de Spaanse keuzeheer, doet een stapje terug en gaat verder bij Onder-23. Daarnaast gaat de oud-verdediger, die ook Arsène Wenger diende en als speler elf jaar voor de club uitkwam, nauw samenwerken met Per Mertesacker, hoofd van de Arsenal-academie.



Ljungberg, die als speler tweemaal de landstitel veroverde met Arsenal, gaat zich bij de hoofdmacht van the Gunners vooral bezighouden met de begeleiding van jonge spelers. "Ik vind het geweldig dat ik deze kans krijg en kijk ernaar uit om met de talenten van deze club te blijven werken. Ik ga er alles aan doen om Unai zo goed mogelijk te helpen, zodat we gezamenlijk voor de prijzen kunnen blijven strijden. Het voornaamste doel blijft om mijn ervaring als speler over te brengen op onervaren spelers die net komen kijken", aldus de Zweedse assistent-manager in een reactie op de clubsite.



Hoofd voetbalzaken Raul Sanllehi legt uit wat de speerpunten zijn van de Arsenal-opleiding. "Het speuren naar talenten, ze naar de club halen en zorgen dat ze zich voldoende ontwikkelen. Dat zijn de pijlers onder onze strategie. Er zit weer een geweldige lichting aan te komen en zoals bij elke topclub moeten we ervoor zorgen dat de talentvolle spelers het maximale uit hun kwaliteiten halen."



Ljungberg, al enige jaren werkzaam als jeugdtrainer in Noord-Londen, zal in het proces rondom jeugdspelers worden bijgestaan door keeperstrainer Sal Bibbo en Ben Knapper, die nauw betrokken is bij het uitlenen van jeugdspelers aan clubs uit de lagere divisies in Engeland. De beleidsbepalers van Arsenal hopen dat door de veranderingen meer talenten uiteindelijk de stap richting het eerste elftal weten te maken.