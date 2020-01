'Arsenal versterkt zich met NAC Breda-aanvoerder van 2017/18'

Arsenal gaat zich versterken met Pablo Marí, zo weten diverse Braziliaanse en Engelse media zaterdag te melden.

De Spaanse verdediger komt over van en is onderweg naar Londen, waar hij een medische keuring zal ondergaan. Manager Mikel Arteta wil een verdediger aan zijn selectie toevoegen nu Calum Chambers voor de rest van het seizoen aan de kant staat.

Chambers scheurde aan het begin van deze maand de voorste kruisband in zijn linkerknie af in de wedstrijd tegen . Arteta zou verder niet tevreden zjin over Shkodran Mustafi, David Luiz en Sokratis Papastathopoulos, waardoor de club op zoek is naar een nieuwe verdediger. Marí moet oplossing bieden. Hij moet de overstap maken van Flamengo naar het Emirates Stadium.

Volgens ESPN is de Spanjaard vrijdag naar Londen afgereisd om zijn transfer af te ronden. Marí speelt sinds afgelopen zomer voor de Braziliaanse topclub en had een belangrijk aandeel in de landstitel en de eindzege in de Copa Libertadores. Hij speelde ook op het WK voor clubs, waar de finale uiteindelijk werd verloren van .

Zijn contract bij Flamengo loopt door tot medio 2022. Het is onbekend welk bedrag betaalt voor de mandekker.

Marí is geen onbekende in Engeland, want tussen 2016 en 2019 stond hij onder contract bij . Hij speelde nooit een wedstrijd in het eerste elftal van the Citizens . Hij werd verhuurd aan , Deportivo La Coruña en . In het seizoen 2017/18 was hij een vaste waarde in de en droeg hij zelfs de aanvoerdersband. Hij kwam tot 31 wedstrijden in de Nederlandse competitie.