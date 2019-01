'Arsenal verlegt aandacht naar China na mislopen Perisic'

Arsenal heeft de stekker uit de onderhandelingen met Internazionale getrokken voor Ivan Perisic. De club heeft nu iemand anders op het oog.

Perisic werd de afgelopen dagen nadrukkelijk aan The Gunners gelinkt, maar inmiddels lijkt een transfer van de aanvaller niet meer tot de mogelijkheden te behoren. De Londenaren waren volgens de laatste geruchten niet bereid om aan de voorwaarden van i Nerazzurri te voldoen.



Technisch directeur Piero Ausilio van de Milanezen heeft dinsdagavond op zijn beurt tegenover verslaggevers bevestigd dat de kans klein is dat Perisic deze maand nog gaat vertrekken: "Perisic wil naar het buitenland, maar wij hebben geen passende aanbiedingen ontvangen. Als hij blijft verwacht ik dezelfde professionaliteit als altijd. We willen hem er weer bij hebben en ik denk niet dat dit een probleem moet zijn, ik verwacht niet dat het lang zal duren."



Arsenal moet dus gedwongen verder kijken en heeft volgens Sky Italia zijn oog laten vallen op Yannick Ferreira Carrasco. De Belgisch international staat nu nog onder contract bij het Chinese Dalian Yifang, maar wil graag weer terugkeren naar Europa. The Gunners zouden inmiddels contact hebben opgenomen met zijn management en hun aanbieding kan Carrasco naar verluidt wel bekoren: de aanvaller zou namelijk bereid zijn om genoegen te nemen met een lager salaris om in de Premier League te kunnen spelen.



Of Arsenal Carrasco wil huren of definitief in wil lijven is nog niet helemaal duidelijk. De deal rond Perisic liep stuk omdat Inter zijn aanvaller enkel voor veertig miljoen euro definitief van de hand wilde doen, terwijl de Engelsen wilden huren met een optie tot koop. Carrasco werd in de afgelopen weken overigens ook in verband gebracht met Inter en AC Milan.