Arsenal verhuurt toptalent aan Duitse topclub

Emile Smith Rowe is het volgende talent dat de Premier League inruilt voor de Bundesliga. De middenvelder van Arsenal wordt uitgeleend aan RB Leipzig.

Ralf Rangnick, trainer van de huidige nummer vier van Duitsland, kondigde de transfer eerder al aan en nu hebben beide clubs dat ook bevestigd.



In aanloop naar het competitieduel met Hannover 96 vrijdagavond liet Rangnick aan de verzamelde pers weten dat Rowe op weg was naar Leipzig. "We halen hem niet om hem een kijkje te laten nemen in de stad en om een rondleiding te laten volgen", aldus de oefenmeester. Rowe maakte dit seizoen onder Unai Emery zijn debuut voor de hoofdmacht van Arsenal.



In totaal heeft Smith Rowe deze voetbaljaargang zes wedstrijden meegedaan in het eerste van the Gunners , namelijk in de Europa League en de EFL Cup, waarin hij drie keer tot scoren kwam. Arsenal hoopt dat met de verhuur Rowe structureel aan minuten komt op het hoogste niveau, iets wat Leipzig dus zou kunnen bieden aan de jongeling.



"Emile is een veelbelovende jonge voetballer", licht Emery toe. "Deze overstap zal ervoor zorgen dat hij waardevolle minuten gaat maken en dat is belangrijk vooor zijn ontwikkeling. We wensen Emile het beste in de Bundesliga voor de rest van het seizoen."



Smith Rowe is de zestiende Engelsman in de geschiedenis van de Bundesliga. Vooral in de laatste jaren herbergt de Duitse competitie veel talenten uit Engeland. Smith Rowe is de negende in de laatste twee jaar en volgt het voorbeeld van onder anderen Jadon Sancho en Ademola Lookman. Met Leipzig gaat het talent nu proberen Champions League-voetbal af te dwingen.