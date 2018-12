Arsenal verder achterop door continu gestuntel tegen top 6

Voor de tweede keer in vijf jaar incasseerde Arsenal vijf treffers op Anfield. De ploeg won al twintig uitduels niet van een ploeg uit de top zes.

Arsenal breidde de jammerlijke reeks van uitwedstrijden in de Premier League tegen directe concurrenten uit tegen Liverpool, dat met 5-1 veel te sterk was. Opnieuw moesten The Gunners vijf keer de bal uit het doelnet vissen op Anfield.



Ainsley Maitland-Niles zette de bezoekers nog wel verrassend op voorsprong, maar daarna lieten The Reds niets heel van hun tegenstander met vier goals in de eerste helft. Het deed denken aan de vernedering in februari 2014, toen het team van Arsène Wenger ook met 5-1 verloor en Liverpool na twintig minuten al op 4-0 stond.



Roberto Firmino scoorde zaterdag twee keer in drie minuten om het duel te laten kantelen in het voordeel van de gastheer. Sadio Mané en Mohamed Salah maakten de ellende voor Arsenal voor rust nog groter. In de tweede helft maakte Firmino zijn hattrick compleet vanuit de tweede strafschop die Liverpool kreeg.



Daardoor heeft Arsenal nu al twintig uitwedstrijden op rij niet meer gewonnen van een concurrent uit de top zes van de Premier League. Van die twintig duels gingen er dertien verloren.



In januari 2015 lukte het de Londenaren voor het laatst om drie punten te pakken in het stadion van één van de rivalen. Dankzij treffers van Santi Cazorla en Olivier Giroud werd Manchester City toen met 0-2 aan de kant gezet.



De uitslag van zaterdag was de vierde keer in de Premier League-geschiedenis dat Arsenal vier goals om de oren kreeg in de eerste helft. Eerder gebeurde dat tegen Manchester United in 2001, tegen Chelsea in 2014 en dus tegen Liverpool in februari 2014.



Het is een voortzetting van een verontrustende trend: een aantal van de meest catastrofale nederlagen van Arsenal vonden allemaal plaats in de afgelopen vijf jaar.



De ploeg stond bovenaan toen Brendan Rodgers' elftal de gasten in 2014 voetballes gaf, aangevoerd door een geweldige Raheem Sterling en Luis Suarez. En een aantal weken later volgde de pijnlijke 6-0 nederlaag tegen het Chelsea van José Mourinho, in de duizendste wedstrijd van Wenger bij Arsenal.



In hetzelfde seizoen ging Arsenal ook met 6-3 onderuit bij Manchester City. Nog nooit stond een elftal zo lang bovenaan in Engeland en eindigde het uiteindelijk met zeven punten achterstand op de vierde plaats.



De cyclus van monsterscores heeft uiteraard diepere wortels. Veel fans zijn immers nog niet vergeten hoe Manchester United in augustus 2011 met liefst 8-2 won op Old Trafford. In hetzelfde stadion maakte Dwight Yorke in februari 2001 binnen negentien minuten een hattrick toen Arsenal met 6-1 werd overklast.



Emery's ploeg heeft nu vijf punten minder dan nummer vier Chelsea, dat zondag wel drie punten pakte bij Crystal Palace (0-1). De Champions League-tickets beginnen voor Arsenal dus uit het zicht te raken.