'Arsenal trekt stekker uit onderhandelingen na afgeslagen biedingen'

Kieran Tierney lijkt deze zomer niet naar Arsenal te verkassen.

De Premier League-club heeft de stekker uit de onderhandelingen met Celtic getrokken, zo meldt de Daily Record woensdagavond. De financiële eisen van de kampioen van Schotland zijn te gortig, waardoor de Londenaren zich op alternatieven richten.

Arsenal was wekenlang bezig met de komst van de 22-jarige linksback. The Gunners zagen een eerste bod van omgerekend 16,7 miljoen euro worden afgewezen door Celtic, waarna men het probeerde met een nieuw bod van maximaal 27,9 miljoen euro. Dat bedrag naderde de vraagprijs van Celtic, maar de grootmacht uit Schotland besloot deze week toch om het bod van tafel te vegen.



Volgens de Daily Mirror weigerde Celtic het bod vanwege de bonusconstructie die Arsenal voorstelde. Een deel van de 27,9 miljoen euro zou pas worden overgemaakt als de ploeg van Unai Emery zich zou kwalificeren voor de . Celtic was er niet van overtuigd dat dat een realistisch scenario is. Arsenal weigerde daarna om nog dieper in de buidel te tasten en dus is een transfer voorlopig van de baan.



Trainer Unai Emery gaat zich richten tot andere doelwitten, zo klinkt het. De club kampt echter met een beperkt transferbudget. Arsenal hoopt Dani Ceballos te huren van en mikt op de komst van William Saliba van Saint-Étienne, voor circa dertig miljoen euro.

Mesut Özil zou mogen vertrekken bij Arsenal. Ondertussen hoopt Celtic nog een seizoen te kunnen beschikken over Tierney, die in het seizoen 2015/16 uitgroeide tot basisspeler en sindsdien tot 180 officiële wedstrijden voor the Hoops kwam.