Arsenal telt miljoenen neer en heeft Braziliaan eindelijk binnen

Gabriel Martinelli mag zich voetballer van Arsenal noemen. De Engelse club maakt de komst van de achttienjarige aanvaller dinsdagmiddag wereldkundig.

Martinelli, achttien jaar, komt voor een bedrag van naar verluidt zeven miljoen euro over van het Braziliaanse Ituano en heeft zijn handtekening onder een contract voor meerdere jaren gezet. Martinelli was in november 2017 pas zestien jaar en negen maanden oud toen hij zijn debuut in de hoofdmacht maakte.



In totaal speelde de aanvaller 34 duels voor de club uit São Paulo en kwam hij tot 10 doelpunten. De progressie van de tiener leidde in mei zelfs tot een stage bij de nationale ploeg, die zich op dat moment voorbereidde op de Copa América.



Martinelli werd eerder dit jaar verkozen tot beste nieuwkomer van het Campeonato Paulista, het staatskampioenschap van São Paulo. Ook maakte hij deel uit van het Team van het Jaar. werd maandenlang met Martinelli in verband gebracht en nu is de overstap van de Braziliaan eindelijk officieel. De tiener beschikt over een Italiaans paspoort via zijn vader en heeft zodoende geen werkvergunning nodig.