Arsenal tast in de buidel en maakt opvolger Emery wereldkundig

Mikel Arteta is de nieuwe manager van Arsenal, zo melden de Londenaren via de officiële kanalen.

De oud-middenvelder komt over van , waar hij assistent was van Josep Guardiola, en tekent tot medio 2023 in het Emirates Stadium. Naar verluidt gaat de 37-jarige Spanjaard ongeveer zes miljoen euro per seizoen verdienen bij .

Arteta wordt in Londen de definitieve opvolger van Unai Emery. Laatstgenoemde trainer nam in de zomer van 2018 het stokje over van Arsène Wenger bij Arsenal. Met de Engelse club werd hij vorig seizoen vijfde in de Premier League, waardoor men -voetbal misliep.

Vorig seizoen bereikte Emery met Arsenal de -finale, die met 4-1 werd verloren van . Deze voetbaljaargang verliep slecht voor Arsenal onder Emery, waardoor de coach eind november werd ontslagen.

Lees beneden verder

Oud-speler Fredrik Ljungberg nam tijdelijk de honneurs waar bij the Gunners, die achter de schermen meteen op zoek gingen naar een definitieve opvolger van Emery. Na veel onderhandelingen is men tot een akkoord gekomen met City en Arteta, die voor zijn eerste klus als hoofdtrainer staat.

Arteta speelde in zijn carrière bij , Paris Saint-Germain, Rangers FC, en alvorens hij zich in 2011 aansloot bij Arsenal. In vijf seizoenen tijd kwam de oud-middenvelder tot 150 wedstrijden voor de Londenaren, waarin hij 16 goals en 11 assists produceerde.

Na zijn actieve loopbaan sloot hij zich aan bij Manchester City, waar hij drieënhalf jaar assistent was van Guardiola.