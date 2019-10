'Arsenal-target wordt ieder jaar twintig miljoen euro goedkoper'

Arsenal heeft afgelopen zomer vergeefs een poging gedaan om Dayot Upamecano over te nemen van RB Leipzig.

Manager Unai Emery had zijn achterhoede graag versterkt met de twintigjarige Fransman, maar zover kwam het. Volgens Kicker brachten the Gunners een bod van ruim zestig miljoen euro uit.

Leipzig hield vast aan een hoger bedrag en een akkoord bleef uit. In de zomer van volgend jaar is een bod van zestig miljoen euro wellicht wél genoeg om Upamecano in te lijven.

Door een speciale clausule in het contract van Upamecano wordt de speler namelijk ieder jaar goedkoper. Football Leaks onthulde eerder al dat Upamecano een afkoopsom van honderd miljoen euro in zijn contract heeft staan.

Na verloop van tijd nam dit bedrag per jaar met twintig miljoen euro af, waardoor de verdediger afgelopen zomer voor tachtig miljoen euro af te halen was. In de zomer van volgend jaar bedraagt zijn afkoopsom nog zestig miljoen euro.

Dat bedrag wordt echter tegengesproken, want Sport Bild schrijft dat de ontsnappingsclausule van Upamecano in de zomer van 2020 nog tachig miljoen euro bedraagt.

wil het liefst af van deze clausule en hoopt op een contractverlenging met de gewilde verdediger, die eerder nog in verband werd gebracht met . Volgens Duitse media wil Leipzig zijn in medio 2021 aflopende contract verlengen en daarin geen afkoopsom opnemen.

Upamecano kwam vorig seizoen door een knieblessure slechts tot vijftien competitiewedstrijden. Ook dit seizoen hield blessureleed hem enige tijd aan de kant.

De verdediger is inmiddels weer fit en maakte in de de laatste drie competitiewedstrijden de negentig minuten vol. De afgelopen transferperiode kwam hij met Jong Frankrijk negentig minuten in actie tegen Jong Slowakije (3-5 winst).