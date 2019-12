Arsenal steunt dolende recordaankoop: "Hij kan echt absolute top worden"

Mikel Arteta hoopt dat Nicolás Pépé onder zijn leiding bij Arsenal vroeg of laat tot wasdom komt.

De club maakte afgelopen zomer liefst tachtig miljoen euro voor de aanvaller over, een heus clubrecord. Na 35 doelpunten in twee seizoenen in dienst van vallen de prestaties van Pépé in zijn eerste half jaar bij echter ronduit tegen.

In zestien Premier League-duels kwam de 24-jarige Ivoriaans international niet verder dan twee treffers en drie assists.

"Ik denk dat de stap vanuit Frankrijk, logischerwijs, een grote verandering voor Pépé was", vertelt Arteta in aanloop naar de derby tegen , zondag vanaf 15:00 uur.

Engelse media verzekeren dat Arteta in zijn tijd als assistent-manager bij een belangrijke rol in de opmars van Leroy Sané en Raheem Sterling speelde en derhalve is de interesse in een dergelijke rol rondom Pépé een onderwerp wat nu regelmatig wordt aangesneden.

"Hij kwam ook in een team terecht dat op dat moment niet op zijn best presteerde. Het was niet de ideale omgeving om zich te acclimatiseren, dus het lag niet alleen aan hem. We zijn hier om hem te helpen", benadrukte de opvolger van Unai Emery.

"Als hij bereid is om te leren, om hard te werken, dan kan ik je verzekeren dat hij de potentie heeft om een topvoetballer te worden, de absolute top te worden."

"Hij liet tegen in twee, drie acties zien hoe goed hij kan zijn, maar hij moest ook consistent zijn." Arteta denkt niet dat het alleen een vertrouwenskwestie bij Pépé is.

"Het probleem met vertrouwen is dat hij alleen vertrouwen in zichzelf heeft als hij speelt, of hij heeft het vertrouwen van de trainer als hij goed genoeg traint om mij ervan te overtuigen om vertrouwen in hem te hebben. Ik denk dat het een mix van twee moet zijn."

"De manier waarop we spelen, wedstrijden benaderen en de dingen die we op het veld laten zien zullen de voetballers helpen", besloot Arteta. "We kunnen van spitsen of aanvallende spelers niet verwachten dat ze in een handomdraai voor gevaar zorgen, bepaalde situaties creëren."

"We moeten in een systeem spelen dat alles bij elkaar houdt en waarin ze in betere posities op het veld terechtkomen én zo vaak mogelijk als we willen bepaalde situaties creëren."

Na de derby tegen Chelsea wacht Arsenal op Nieuwjaarsdag een thuisduel met en vijf dagen later komt ook Leeds United op bezoek, in de .