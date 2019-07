Arsenal stelt 'Invincible' aan als eerste technisch directeur

Edu keert als technisch directeur terug bij Arsenal, zo brengen de Londenaren dinsdag officieel naar buiten.

De oud-middenvelder van the Gunners, die de club vijf seizoenen als speler diende, was tot voor kort in een soortgelijke functie actief bij de Braziliaanse voetbalbond. Edu was in die hoedanigheid sinds 2016 nauw betrokken bij het nationale elftal van Brazilië, dat onlangs in eigen land de Copa América veroverde. Het is overigens voor de eerste keer dat met een technisch directeur gaat werken.

Raul Sanllehi, hoofd voetbalzaken van Arsenal, geeft tekst en uitleg op de clubsite. "We zijn er verheugd over dat Edu zich bij ons aansluit. Hij heeft veel ervaring en technische kennis en is bovendien een echte Arsenal-man. Edu kent de club goed en weet wat Arsenal betekent voor onze miljoenen supporters over de hele wereld. Hij is het laatste stukje van de puzzel die de ontwikkeling van onze voetbalinfrastructuur verder moet brengen. Er zal een nauwe samenwerking ontstaan met manager Unai Emery en zijn assistenten. Daarnaast zal Edu ervoor zorgen dat onze voetbalfilosofie in alle geledingen gewaarborgd blijft."



"Arsenal heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart gehad en ik vind het dan ook fantastisch dat ik in deze rol terugkeer bij deze geweldige club. We hebben hier een sterke selectie met een aantal grote talenten. Daarnaast is er op elk niveau voldoende kwaliteit aanwezig. Ik kijk ernaar uit om hier het verschil te kunnen gaan maken", aldus Edu, die tijdens het trainingskamp van Arsenal in de Verenigde Staten voor de eerste keer te maken krijgt met zijn nieuwe collega's.



Edu droeg tussen 2000 en 2005 het shirt van Arsenal. De Braziliaanse controleur veroverde in die periode twee landstitels en driemaal de . In het seizoen 2003/04 maakte hij deel uit van the Invincibles, het elftal dat ongeslagen kampioen van Engeland werd. Edu speelde verder bij Corinthians en , dat destijds onder leiding stond van Emery. De nieuwe 'td' van Arsenal kwam tijdens zijn spelersloopbaan tot 22 interlands namens Brazilië.