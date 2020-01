Arsenal-speler wil waardering voor defensie: "Van Dijk had perfect jaar"

Sokratis Papastathopoulos vindt dat er meer waardering voor verdedigers in het voetbal zou moeten zijn.

De mandekker van ondervond de laatste jaren aan den lijve hoe het vak van verdediger moeilijker is geworden. De Griek ziet Virgil van Dijk van concurrent als een van zijn hedendaagse voorbeelden.

"Voetbal is de laatste tien tot twaalf jaar veel veranderd", zegt Sokratis op de clubwebsite van Arsenal. "Toen ik begon met voetbal, hoefde je als verdediger niet op te bouwen. Nu speelt elk team op die manier. Maar hoe meer passes je geeft, hoe meer risico je neemt."

"Natuurlijk maakt dat het voetbal mooier, er vallen automatisch meer doelpunten, omdat de spelers geen robots zijn. Iedereen maakt fouten."

Volgens Sokratis liggen spelers in de achterhoede onder een vergrootglas. "Een fout van een verdediger heeft meteen grote gevolgen voor het team en word je zwaar aangerekend. Dat is waarom het heel moeilijk is om tegenwoordig verdediger te zijn."

Lees beneden verder

Toch heeft de ex-speler van geen problemen met kritiek. "Ik vind het nog steeds geweldig om verdediger te zijn. Het mooiste is om als team goed te verdedigen, een wedstrijd te controleren, en voor elke bal te vechten."

Vroeger keek Sokratis naar verdedigers als Fabio Cannavaro, Paolo Maldini en Carles Puyol, terwijl hij vandaag de dag opkijkt tegen Van Dijk. "Wat Van Dijk heeft gepresteerd afgelopen jaar is heel moeilijk om te doen. Hij had een perfect jaar waarin hij heel goed was."

"In het voetbal denkt iedereen aan aanvallende spelers en hoe je meer goals kunt maken, maar ik denk dat verdedigers meer waardering verdienen."