Arsenal schittert, Man Utd flopt: De winnaars en verliezers van de Engelse transferwindow

De transfermarkt is sinds donderdagavond gesloten in Engeland en Goal blikt terug op de grootste successen en blunders van afgelopen maanden.

In onderstaand overzicht hebben we drie winnaars en drie verliezers aangewezen. Het betreft hier zowel clubs, bestuursleden als spelers.

Winnaar: Harry Maguire

Je kunt zeggen wat je wilt over 's verrichtingen op de transfermarkt - en dat zullen we zeker doen - maar het valt niet te ontkennen dat de club een mooie slag heeft geslagen met de komst van Harry Maguire.

Hij biedt United iets wat ze al jaren in node misten - een gevestigde naam in het hart van de defensie met nog een flink aantal goede jaren voor zich.

Voor Maguire is het ook een fraaie stap. Hij zit in een opwaartse stroom sinds hij twee jaar geleden degradeerde met Hull City en is nu zelfs een vaste international bij Engeland. Zijn verblijf bij Leicester CIty was consistent en zelfs wat onderbelicht.

Nu krijgt hij de kans om in de schijnwerpers te stappen door een sleutelspeler te worden voor een van 's werelds grootste clubs. Hij wordt zelfs een leider en het zou niet lang moeten duren voor hij captain wordt, als alles volgens plan verloopt.

Verliezer: Ed Woodward

Ondanks dat Manchester United deze zomer Maguire, Aaron Wan-Bissaka en Daniel James kocht, zijn er toch nog veel vragen over de transferperiode van Manchester United. De verantwoordelijkheid ligt bij Ed Woodward, dus is hij een verliezer.

De club is er niet in geslaagd om een steraanvaller te halen die Romelu Lukaku kan vervangen en er is ook geen opvolger van Ander Herrera, terwijl de club niets meer kan doen als Paul Pogba toch nog naar verhuist.

De verdediging is zonder twijfel wel versterkt, maar een som van meer dan 140 miljoen euro voor Maguire en Wan-Bissaka is simpelweg veel te veel geld.

Woodward weigerde deze zomer opnieuw de touwtjes uit handen te geven aan een technisch directeur en bewees opnieuw zijn onkunde aan de onderhandelingstafel. Hij gaf trainer Ole Gunnar Solskjaer weliswaar drie spelers die hij wilde, maar hij moet niet verbaasd zijn als het te wederom te weinig is om -voetbal af te dwingen.

Winnaars:

Arsenal greep afgelopen seizoen ook naast deelname aan het miljardenbal en fans vreesden voor een doemscenario, waarbij de beste spelers verkocht zouden moeten worden om toch nog een paar redelijke versterkingen binnen te halen.

Op Aaron Ramsey en Laurent Koscielny na bleef de kern echter bijeen en met Nicolas Pépé, Dani Ceballos en Kieran Tierney werden drie topaanwinsten gepresenteerd, terwijl ook Gabriel Martinelli, David Luiz en voor volgend seizoen William Saliba werden vastgelegd.

Vooral voor Pépé was enorm veel concurrentie en Ceballos kan weleens helemaal opbloeien nu hij eindelijk het volle vertrouwen krijgt van een trainer. David Luiz kwam over van en moet met zijn leiderschap en ervaring achterin het verschil maken, terwijl Kieran Tierney als linksback gaat schitteren.

Hij krijgt bij de Schotse nationale ploeg de voorkeur boven Andy Robertson en zorgt met zijn vechtlust voor extra power bij Arsenal, dat afscheid nam van overbodige spelers als Alex Iwobi, Danny Welbeck, Petr Cech en Carl Jenkinson. Daarmee werd ruimte vrijgemaakt in het salarishuis, dus volgt in januari mogelijk weer een kwaliteitsinjectie.

Verliezers:

Toen de koek op was bij Real Madrid, was de klap enorm hard. De ploeg was drie jaar lang de beste in Europa en vervolgens was het team verzadigd. De clubleiding ging te laat over tot vernieuwing en kreeg de deksel hard op de neus.

Real gaf deze zomer ruim 300 miljoen euro uit om het tij te keren en de aansluiting met en te hervinden. Ook wil het een gooi doen naar de Champions League, die op dit moment in handen is van Liverpool, dat nu in dezelfde val lijkt te trappen als Real.

De Engelsen hebben een uitstekende ploeg, maar hebben daar niets aan toegevoegd. Enkel reservedoelman Adrian zal mogelijk af en toe spelen, maar verder is het dezelfde ploeg als vorig seiozen. Er is dus evenveel concurrentie als vorig jaar, maar niet meer. De spelers moeten zichzelf dus andermaal tot het uiterste drijven, terwijl de concurrentie wel stevig heeft geïnvesteerd in verse krachten.

Het is te prijzen dat Jürgen Klopp durft te gokken op zijn groep Europese kampioenen, maar als de wet van stilstand is achteruitgang nog steeds van kracht is, heeft de Duitse trainer niets meer om op terug te vallen.

Winnaar: Ravel Morrison

Veel oud-ploeggenoten zoals Rio Ferdinand omschreven Ravel Morrison als de meest getalenteerde speler die ze ooit in hun team hadden, maar om de een of andere reden kwam het er nooit uit bij de voormalig speler van Manchester United.

Het is vijf jaar geleden sinds hij een bal trapte in de Premier League en nu krijgt hij een nieuwe kans om zich te onderscheiden, aangereikt door trainer Chris Wilder van het relatief bescheiden Sheffield United.

Terwijl medepromovendus Aston Villa meer dan honderd miljoen uitgaf aan tig spelers, heeft Sheffield misschien wel de meest interessante aanwinst van de hele zomer gehaald. Als Morrison fit en gefocust blijft, kan hij zijn langverwachte belofte toch nog inlossen.

Verliezer: Wilfried Zaha

De transfermarkt trapte zo ongeveer af met het nieuws dat Wilfried Zaha van naar de top wilde. Arsenal had interesse, maar op de slotdag was het dat het dichtst bij zijn handtekening kwam. Crystal Palace liet hem echter niet gaan en blijft achter met een gefrustreerde speler.

Dat is ergens heel erg zonde, want Zaha is een speler van topkwaliteit, die de kans verdient om te schitteren op het hoogste podium. Nu is het aan de 26-jarige vleugelaanvaller om zich te herpakken zodat hij in januari mogelijk alsnog de stap kan maken.