'Arsenal-scenario' dreigt voor Tottenham Hotspur: "Het is gekkenwerk!"

Christian Eriksen, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld zijn volgend jaar transfervrij bij Tottenham Hotspur, omdat hun contracten dan aflopen.

Het verbaast oud-speler Jamie O'Hara dat het drietal mogelijk gratis de deur uitloopt bij the Spurs. De oud-middenvelder vergelijkt de situatie bij Tottenham met die van buurman , waar recentelijk onder meer Aaron Ramsey transfervrij vertrok.

"Dit is mijns inziens het grootste probleem dat Tottenham momenteel heeft", zegt O'Hara in gesprek met talkSPORT. "Het lijkt erop dat Vertonghen, Alderweireld en Eriksen gaan vertrekken. Misschien zelfs al in januari, als Tottenham denkt dat het nog een transferbedrag kan opstrijken door deze spelers van de hand te doen. Het is in mijn optiek echt een zorgelijke situatie."

Lees beneden verder

"Ik vind de hele situatie zeer verontrustend, want normaal gesproken gebeuren zulke dingen niet bij Tottenham", vervolgt O'Hara zijn relaas over de verliezend -finalist. "Ik ken Daniel (Levy, voorzitter van Tottenham, red.) en zijn manier van werken behoorlijk goed. Normaal gesproken zorgt hij altijd ruim op tijd voor contractverlengingen, omdat dergelijke spelers erg belangrijk zijn voor de club. Deze spelers kunnen Tottenham ruim honderd miljoen euro opleveren."

O'Hara vreest voor 'Arsenal-taferelen' bij Tottenham, omdat the Gunners Ramsey in de afgelopen transferperiode transfervrij naar lieten vertrekken. "Maar nu dreigt het scenario dat Tottenham drie van haar beste spelers voor niets laat vertrekken. Dat is echt gekkenwerk!"

Eriksen is in de afgelopen periode meermaals gelinkt aan , al bleef een concreet bod vanuit Spanje uit. Vertonghen is vanwege de situatie rondom zijn aflopende contract niet langer verzekerd van een basisplaats in Noord-Londen.