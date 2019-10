Arsenal praat met Xhaka over toekomst als aanvoerder

Granit Xhaka heeft maandag een gesprek gehad met Arsenal-manager Unai Emery over de felle reactie van de speler tijdens het duel met Crystal Palace.

Bij het gesprek was ook technisch directeur Edu aanwezig. Emery wisselde Xhaka zondag na een uur en dat werd door een deel van het thuispubliek met een cynisch applaus ontvangen. De Zwitser smeet zijn aanvoerdersband richting Pierre-Emerick Aubameyang, provoceerde het publiek terwijl hij het veld verliet en riep ten slotte 'f*ck off'.

Na afloop van het duel, dat in een teleurstellende 2-2 eindigde, was Emery niet te spreken over de actie van zijn captain. "We gaan dit intern bespreken. Ik wil naar hem luisteren kalm blijven, maar wat hij deed was wel verkeerd." Dat gesprek heeft maandag dus plaatsgevonden.

Veel fans en ook enkele oud-spelers spraken schande van het gedrag van Xhaka. Nigel Winterburn, die 572 duels voor The Gunners speelde, pleitte ervoor dat een nieuwe aanvoerder kiest. Xhaka nam de aanvoerdersband afgelopen zomer over van Laurent Koscielny, na diens vertrek naar .

Xhaka heeft naar verluidt nog steeds de steun van zijn teamgenoten. Héctor Bellerín brak op social media een lans voor hem. "We zijn allemaal mensen, we hebben allemaal emoties en soms is het niet makkelijk om daarmee om te gaan", aldus de Spaanse rechtsback. "Het is tijd om elkaar op te beuren in plaats van elkaar weg te duwen. We winnen alleen als we het samen doen."

Voormalig topschutter Ian Wright vindt dat Xhaka zijn excuses moet aanbieden. "Eigenlijk had hij dat nu al gedaan moeten hebben", zei hij zondagavond op de BBC. "Als hij sorry zegt, is daarmee de zaak nog niet klaar, maar het gaat hier wel om degene die als aanvoerder is gekozen. Dit was niet het gedrag van een aanvoerder."

Arsenal komt woensdag weer in actie. De nummer vijf van de Premier League speelt dan een zware uitwedstrijd tegen , in de achtste finales van de .