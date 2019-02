Arsenal perfect voorbereid op North Londen derby na verslaan AFC Bournemouth

The Gunners reizen zaterdag af naar Wembley voor hun ontmoeting met Tottenham en Unai Emery's ploeg zal de meer zelfverzekerde ploeg zijn.

Dit is precies wat Arsenal nodig had voor het bezoek aan Wembley op zaterdagmiddag, wanneer ze geconfronteerd worden met Tottenham Hotspur in de North London derby.

AFC Bournemouth moest het woensdagavond stellen zonder zes basisspelers en dus was dit zo goed als een gratis zege in de Premier League.

Eddie Howe's ploeg wacht al sinds oktober op een zege in een uitwedstrijd en presteren zelfs nog slechter dan Arsenal in hun wedstrijden buitenshuis.

Thuis zijn er geen problemen. Met deze 5-1 winst komt het aantal op twaalf overwinningen, twee gelijke spelen en slechts één nederlaag voor hun eigen fans in het Emirates Stadium. Alleen regerend landskampioen Manchester City is nog superieurder op eigen veld.

Vanuit een aanvallend perspectief had deze wedstrijd alles wat Unai Emery zou willen. Door een opstelling te hanteren dat net zo gemakkelijk met drie of vier verdedigers kan spelen, handhaafde de Spanjaard dat onverwachte element in zijn opstelling en een zekere mate van tactissche flexibiliteit.

Terwijl hij begon met drie verdedigers, werden het er in de tweede helft vier nadat Sead Kolasinac het veld had verlaten en werd Mesut Özil de nummer 10.

Ongebruikelijk begon Özil als onderdeel van drie aanvallers. Een consistent kenmerk van die vorm onder Emery was zijn afwezigheid. Hij heeft het gebruikt toen Özil onbekwaam, niet fit genoeg of gewoon niet beschikbaar was.

Er waren enkele twijfels over hoe hij in zo'n opstelling zou spelen, maar het zou niet lang duren om zich de formatie eigen te maken.

Hij produceerde een karakterische afwerking om de score te openen en ervoor te zorgen dat Arsenal zo goed mogelijk van start ging. Dat doelpunt kwam toen Özil was afgedreven naar de ruimte aan de linkerkant van de aanvalslinie en hij werd goed gevonden door Kolasinac. De Bosnische flankspeler is trouwens zelf een beetje een creatieve uitweg geworden.

Maar Özil was in de eerste plaats gestationeerd aan de andere kant om te beginnen, rechts van de spits Pierre-Emerick Aubameyang, en het was vanuit die positie dat hij het tweede doelpunt creëerde.

De vorm van Alexandre Lacazette in 2019 was zodanig dat hij de meest opwindende aanvaller was, niet alleen bij Arsenal maar misschien in de gehele competitie, Sergio Agüero terzijde. Hij heeft echter concurrentie van Arsenal's man van het moment Henrikh Mkhitaryan.

De man die geruild is voor Alexis Sánchez heeft geworsteld voor consistentie, vorm en fitheid sinds hij overkwam van Manchester United, maar hij heeft eindelijk de weg gevonden en produceert zijn beste voetbal sinds hij in 2016 de overstap maakte van Borussia Dortmund naar de Premier League.

Zijn afwerking voor Arsenal's tweede doelpunt was krachtig, Özil was onbaatzuchtig toen hij de bal teruglegde, en na rust gaf Mkhitaryan nog twee assists. Hij was de aangever bij het derde doelpunt van Laurent Koscielny door van binnen het strafschopgebied voor te geven en hij zette vanaf eigen helft de 4-1 op door Aubameyang weg te sturen, die doelman Artur Boruc passeerde en raak schoot.

Het was een avond waarop Mkhitaryan overduidelijk creatief was en een waarop de verwoestende as tussen hij en Özil tot wasdom kwam.

Wat dat betreft hebben de beslissingen van Emery zijn vruchten afgeworpen. Het kan soms moeilijk zijn om te voorspellen hoe Arsenal zal spelen en wie er zullen spelen. Hij geeft niet altijd continuïteit in zijn selecties, waar Granit Xhaka helemaal niet aanwezig was en de in vorm stekende Lacazette op de bank begon.

Er waren hier en daar een paar aanpassingen in de opstelling, niet het minst de terugkeer van Carl Jenkinson in de basis, voor de eerste keer sinds 1000 dagen.

Hij deed het goed aan de rechterkant en Emery coachte hem van dichtbij door de eerste helft. Hij was over het algemeen beschikbaar wanneer hij nodig was en goed betrokken bij de aanval van Arsenal.





Het zou hard zijn om Jenkinson te noemen als de reden voor de defensieve kwetsbaarheid van Arsenal. Heel eenvoudig, ze verdedigen niet zo goed als een eenheid.

Ze verloren op momenten het spel op het middenveld, waar ze een mannetje tekort kwam, waarbij Bournemouth de mogelijkheid had om ruimte te vinden voor passes en schoten in het midden van de verdedigingszone van Arsenal.

Dan Gosling raakte de lat bij een dergelijke kans in de tweede helft, toen beide ploegen in de wedstrijd dichterbij elkaar stonden dan het had moeten zijn.

De snelheid van Ryan Fraser en Jordon Ibe zorgde ook voor problemen, waar de Schotse vleugelspeler en Lys Mousset pech hadden in de eerste helft met een dubbele kans. Dat was een puinhoop grotendeels veroorzaakt door Arsenal's eigen toedoen, net als het doelpunt toen Mousset profiteerde van een vermijdbare fout van Matteo Guendouzi.

Hij is echter een erg jonge speler en doet meer dingen goed dan slecht. Hij zal er snel van leren.

Er was veel om onder de indruk van te zijn, ook als was Bournemouth nauwelijks in de race voor een resultaat gedurende het grootste deel van de wedstrijd.

De manier waarop Lacazette inviel en hij scoorde uit een directe vrije trap, bewijst dat hij nu verwacht elke keer te scoren als hij speelt. Er is vertrouwen in het hele team als ze aanvallen.

Na een avond waarin the Spurs verloren en ze zelf wonnen, is het precies het juiste gevoel om te hebben.

Als ze de derby zouden winnen, zouden ze slechts één punt achter hun aartsrivaal staan. Wat een ommekeer dat zou kunnen zijn van de situatie slechts een paar weken geleden toen Arsenal zwalkte en Tottenham mikte op de titel.

Maar Arsenal heeft het recht om te concurrenten verdiend; het zal een lang, langzaam, moeilijk aanpassingsproces zijn voor een nieuwe coach en nieuwe ideeën. Maar avonden als deze laten zien dat ze de goede kant opgaan.