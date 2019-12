Arsenal overweegt Ancelotti na diens ontslag bij Napoli

De oud-trainer van Chelsea en Real Madrid is per direct beschikbaar nadat hij aan de kant werd geschoven door de Napolitanen.

gaat met Carlo Ancelotti praten over de vacante trainerspost nu de Italiaan dinsdagavond is ontslagen bij .

De noord-Londense club zoekt nog steeds naar een permanente opvolger van Unai Emery, die zijn congé kreeg na een reeks van zeven wedstrijden zonder overwinning.

Diverse namen werden genoemd als potentiële nieuwe keuzeheer, maar voorlopig zit oud-speler Freddie Ljungberg nog altijd op de bank als interim-trainer.

Ancelotti werd enkele uren na kwalificatie voor de achtste finale van de ontslagen vanwege de mindere prestaties in de .

Lang hoeft hij niet zonder werk te zitten, want wil de 60-jarige Italiaan graag hebben als opvolger van Marco Silva en ook Arsenal is in de markt voor de ervaren keuzeheer.

Goal heeft begrepen dat the Gunners in principe een jongere coach wilden, maar iemand met de statuur van Ancelotti kan simpelweg niet worden genegeerd in het Emirates.

De dit seizoen schutterende club denkt te kunnen profiteren van zijn ervaring bij teams als , , , , en dus Napoli.

De coach won al driemaal de Champions League en zou het wel zien zitten om terug te keren naar Engeland, waar hij met Chelsea de dubbel won in 2009/10.

Officiële besprekingen komen vermoedelijk de komende dagen op gang, want the Gunners hebben nog meer kandidaten op de shortlist staan, dus moeten de voor- en nadelen worden afgewogen.

Een man die veel genoemd werd is voormalig -trainer Marcelino, die volgens verschillende nieuwsberichten deze week al op bezoek zou zijn geweest in Londen.

Goal heeft echter begrepen dat de 54-jarige niet wordt gezien als topfavoriet om Emery te vervangen. Paulo Sousa is dat eveneens niet, al wordt ook hij geregeld naar voren geschoven door de media.

De Portugese coach heeft momenteel de leiding bij in Frankrijk, maar zijn managers hebben aan Franse kranten laten weten dat Arsenal hem zou willen hebben.

"Ze zijn fan van zijn profiel. Niet alleen als coach, maar ook als persoon", liet een niet nader genoemde vertegenwoordiger weten aan L'Equipe. "Dat betekent echter niet dat hij vertrekt uit Bordeaux."

"Arsenal is in gesprek met meerdere kandidaten, maar Paulo staat sowieso op die lijst. Een huwelijk tussen hem en Arsenal zou goed kunnen werken."

Lees beneden verder

Mikel Arteta blijft een kanshebber voor de baan in Londen, maar zijn werkgever zou niet happig zijn om de assistent van Pep Guardiola midden in het seizoen te laten gaan. Oud-speler Patrick Vieira wordt ook geneomd.

Head of football Raul Sanllehi en technisch directeur Edu hoeven echter geen overhaaste beslissing te maken, want interim-trainer Freddie Ljungberg pakte maandag zijn eerste competitiezege.

Het elftal is ook blij met het werk van de 42-jarige Zweed, die vermoedelijk weer assistent wordt zodra er eenmaal een nieuwe oefenmeester is vastgelegd.