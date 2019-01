Arsenal neemt voor zesde keer tijdelijk afscheid van 'Dibu'

Emiliano Martínez maakt het seizoen af bij Reading. Arsenal laat via de officiële kanalen weten dat de 26-jarige doelman op huurbasis vertrekt.

Arsenal nam de Argentijn in de zomer van 2010 over van Independiente en leende hem later uit aan Oxford United, Sheffield Wednesday, Roterham United, Wolverhampton Wanderers en Getafe. Afgelopen zomer keerde Martínez terug in Londen, maar door de aanwezigheid van Petr Cech en Bernd Leno komt hij niet in aanmerking voor speelminuten.



Dibu, zoals de bijnaam van de voormalig jeugdinternational luidt, speelde tot op heden veertien wedstrijden voor Arsenal en daarin kreeg hij zestien doelpunten om de oren. Bij Reading zal hij de concurrentie moeten aangaan met Sam Walker, Anssi Jaakkola en Vito Mannone. Het contract van Martínez in het Emirates Stadium loopt nog tot de zomer van 2022 door.