'Arsenal mikt uit Financial Fair Play-overwegingen op huurdeal met Barcelona'

Barcelona breidde zijn voorsprong op eerste achtervolger Atlético Madrid zondag door een 2-1 overwinning op Getafe uit tot vijf punten.

Denis Suárez speelde geen rol in die zege op de club uit de voorstad van Madrid. De middenvelder is onderwerp van transferonderhandelingen tussen de Catalaanse grootmacht en Arsenal en werd met het oog op die gesprekken op de tribune geposteerd.

De keuze om de middenvelder, die zondag zijn 25e verjaardag te vieren, niet in de selectie op te nemen was mede ingegeven door financiële overwegingen, zo weet Mundo Deportivo maandag te melden. Barcelona nam Suárez in 2014 over van Manchester City en sprak toen met de Engelse topclub af dat voor elke tien wedstrijden die hij in de hoofdmacht zou spelen, er achthonderdduizend euro extra overgemaakt zou moeten worden.



Ondanks dat Suárez tussendoor een jaar voor Villarreal speelde is deze clausule nog steeds geldig en de teller voor de enkelvoudig international van Spanje staat momenteel op 69 wedstrijden, waardoor er bijna opnieuw een klein miljoen overgemaakt moet worden naar Manchester. Om te voorkomen dat Barcelona dit bedrag moet betalen terwijl Suárez deze week nog naar Londen zou kunnen verhuizen, werd er zondag voor gekozen om hem niet in te zetten.



De Galiciër zou zelf in ieder geval klaar zijn voor een vertrek uit het Camp Nou en hij heeft naar verluidt zijn zinnen gezet op een overstap naar Arsenal. De middenvelder kent Unai Emery nog van het seizoen dat hij door Barça aan Sevilla werd verhuurd en heeft wel oren naar een hernieuwde kennismaking met de oefenmeester van the Gunners . Arsenal kan het zich volgens de Spaanse sportkrant overigens niet veroorloven om Suárez in januari meteen in te lijven, waardoor het nu mikt op een huurdeal voor de rest van het seizoen en een verplichte koopoptie in de zomer.