'Arsenal meldt zich voor huurdeal met koopoptie van 40 miljoen'

Ivan Perisic werd meerdere malen gelinkt aan Manchester United, maar de kans is aanwezig dat de aanvaller elders in de Premier League terechtkomt.

De BBC weet zaterdagmiddag namelijk te melden dat Arsenal zich deze maand nog wil verzekeren van de komst van de Kroaat.



Arsenal hoopt Perisic naar verluidt tot het einde van het seizoen te kunnen huren van Internazionale, terwijl er ook een koopoptie in de deal opgenomen zou moeten worden. Als het aan the Gunners ligt moet de overstap in de zomer voor veertig miljoen euro permanent kunnen worden gemaakt. Perisic ligt nog tot medio 2022 vast in het Giuseppe Meazza, maar zou zelf wel oren hebben naar een nieuwe uitdaging.



Het oorspronkelijke plan van Arsenal was om tijdens deze transferperiode een veelzijdige middenvelder en een vleugelspits binnen te hengelen en als het lukt om Perisic over te nemen is een van deze vacatures in ieder geval ingevuld. Voor de positie op het middenveld hebben de Londenaren nog altijd hoop op de komst van Denis Suárez van Barcelona, terwijl ook Paris Saint-Germain-talent Christopher Nkunku in beeld is.



Internazionale zou volgens La Gazzetta dello Sport overigens alvast voorsorteren op een vertrek van Perisic en Yannick Ferreira Carrasco in gedachten hebben als vervanger van de 29-jarige Kroaat. Carrasco speelt sinds vorig jaar voor het Chinese Dalian Yifang en werd onlangs ook al in verband gebracht met onder meer AC Milan en Arsenal.