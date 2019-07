'Arsenal maakt zestig miljoen euro vrij voor dubbeldeal met Real Madrid'

Arsenal is op zoek naar versterkingen en is naar verluidt uitgekomen bij Real Madrid, waar men de recente aankopen moet terugverdienen.

incasseerde in de afgelopen weken al dik honderd miljoen euro met de verkoop van Mateo Kovacic, Marcos Llorente, Raúl de Tomás en Theo Hernández en er staan nog meer spelers op de nominatie voor een vertrek uit het Santiago Bernabéu. Lucas Vázquez en Mariano Díaz mogen bijvoorbeeld eveneens vertrekken en de kans is aanwezig dat zij volgend seizoen opnieuw samen zullen spelen.

Vázquez wordt al langer in verband gebracht met een transfer naar en Mundo Deportivo bevestigt de interesse van the Gunners in de vleugelaanvaller dinsdag. Trainer Unai Emery zou gecharmeerd zijn van de kwaliteiten van de 28-jarige Vázquez en aandringen op zijn komst. Arsenal bereidt daarom naar verluidt een bod van veertig miljoen euro voor op de negenvoudig international van Spanje en daar blijft hij mogelijk niet bij.



El Desmarque weet namelijk toe te voegen dat Mariano Díaz via een aantal tussenpersonen eveneens aan is geboden in het Emirates Stadium. De aanvaller werd een jaar geleden door de Koninklijke voor ruim twintig miljoen euro teruggehaald van en mag deze zomer alweer vertrekken van trainer Zinédine Zidane. Real Madrid wil naar verluidt het bedrag terugzien dat het een jaar geleden overmaakte naar Frankrijk en ook Díaz kan op interesse van Emery rekenen.



Arsenal zou daarom bereid zijn om aan de door de Spaanse grootmacht gehanteerde vraagprijs te voldoen, waardoor de deal in totaal op een bedrag van rond de zestig miljoen euro uit zou komen. De Londenaren hebben zich vooralsnog overigens rustig gehouden op de transfermarkt: de van Ituano overgenomen Gabriel Martinelli is voor een kleine zeven miljoen euro de enige aanwinst tot nu toe.