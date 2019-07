'Arsenal maakt dinsdag transfer van maximaal 29 miljoen euro bekend'

Arsenal heeft de strijd om William Saliba gewonnen, zo melden diverse Franse media donderdagavond.

Volgens de laatste berichten heeft de nadrukkelijke wens van de achttienjarige verdediger om voor de Londenaren te gaan spelen de doorslag gegeven. Ook stadsgenoot was namelijk in de race.

Saliba maakt voor maximaal 29 miljoen euro, inclusief bonussen, de overstap van naar , waar hij naar verluidt dinsdag een handtekening onder een contract voor vijf seizoenen zal zetten. Hij zal hoe dan ook komend seizoen op huurbasis bij les Verts actief blijven.



Franse media verzekeren dat de wens van Saliba betekent dat Saint-Étienne genoegen heeft moeten nemen met een ietwat lagere transfersom. De -club boekt desalniettemin forse winst op de verkoop van de verdediger, die in 2016 aan de jeugdopleiding werd toegevoegd en veertien maanden geleden zijn eerste contract ondertekende.



Saliba, international van Frankrijk Onder-20, maakte in september 2018 zijn debuut in het eerste van Saint-Étienne. In totaal kwam hij afgelopen seizoen tot achttien officiële duels.