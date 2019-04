Arsenal lonkt opzichtig naar Umtiti: "Hij is een geweldige speler"

Unai Emery heeft zijn bewondering uitgesproken voor WK-winnaar Samuel Umtiti, die naar verluidt ontevreden is bij Barcelona.

De -trainer noemt Umtiti een 'geweldige speler' en gaat daarmee in op geruchten dat de noord-Londense club wel eens in actie kan komen voor de centrumverdediger van . Zoals Goal laatst al meldde is de Catalaanse grootmacht bereid om een goed bod te accepteren. Daarmee hoopt Barça genoeg geld vrij te maken om Matthijs de Ligt over te nemen van Ajax.

Umtiti heeft het grootste deel van dit seizoen buiten het veld doorgebracht met een knieblessure en inmiddels is hij voorbij gestreefd door de verrassend sterke Clement Lenglet, terwijl ook Gerard Pique onomstreden is in Camp Nou. Arsenal is een van de gegadigden om de 25-jarige Fransman een uitweg te bieden en Emery doet alvast een duit in het zakje om het eveneens azende op achterstand te zetten.

"Hij is een bijzonder goede speler", laat de Spanjaard zich ontvallen aan RMC Sport. "Frankrijk heeft veel goede voetballers die overal spelen. De Franse competitie is een erg aantrekkelijke markt voor veel teams. Ik heb zelf ook altijd Franse spelers in mijn selectie gehad bij , , Paris Saint-Germain en hier bij Arsenal. Ik heb altijd op hen kunnen rekenen."

Met de Duitser Mesut Özil leek Emery minder close te zijn, maar ook hij kan nu op complimenten rekenen van zijn coach. De middenvelder kreeg het afgelopen seizoen veel kritiek op zijn werkhouding en zijn ontevreden houding na de wissel van afgelopen zondag leek te wijzen op een mogelijke transfer, maar zijn trainer ontkent dat. "Hij werkt erg hard, speelt heel goed en helpt de ploeg enorm. Ik ben blij dat hij er is."