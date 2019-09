Arsenal likt de wonden: "We waren te angstig"

Arsenal liep zondag bij hekkensluiter Watford duur puntenverlies op, tot ongenoegen van aanvoerder Granit Xhaka.

Twee treffers van Pierre-Emerick Aubameyang hielpen The Gunners op Vicarage Road aan een 0-2 voorsprong bij rust, maar na de pauze ging het helemaal mis. Een foute pass van Sokratis leidde de aansluitingstreffer van Tom Cleverley in. David Luiz veroorzaakte de strafschop waaruit Roberto Pereyra 2-2 maakte en kwam zelfs nog dicht bij de overwinning.

Xhaka stopte zijn teleurstelling en woede na afloop niet onder stoelen of banken. "We speelden een goede eerste helft en dan kom je zo uit de kleedkamer en speel je zo'n slechte tweede helft", aldus de Zwitser tegen BBC Sport. "We wisten dat zij niets meer te verliezen hadden en de druk zou opvoeren, maar wij speelden ons eigen spel niet meer."

"We waren te angstig en niemand wilde de bal." Watford stond vooraf met slechts één punt uit vier duels onderaan de Premier League. Unai Emery zag dat de thuisploeg fysiek sterker was dan . "Ze zetten ons onder druk. Vorig jaar speelde Watford net zoals vandaag."

"In de tweede helft konden we niet onder hun pressing vandaan komen. Ze zijn fysiek een sterk team. Ze pushten ons, zodat we fouten gingen maken", aldus de Spanjaard.

Arsenal staat met acht punten op de zevende plaats, twee punten achter nummer twee . Donderdag beginnen de Londenaren de poulefase van de met een uitwedstrijd tegen .