'Arsenal laat Southampton verbijsterd achter na deal van zes miljoen euro'

Cédric Soares ruilde Southampton in de slotfase van de transferperiode op huurbasis in voor Arsenal.

Bij the Saints kwam het tussentijdse vertrek van de Portugese rechtsback als een grote verrassing, zo weet journalist David Ornstein van The Athletic te melden. De beleidsbepalers van hadden namelijk verwacht dat Soares naar een club op een lager niveau zou vertrekken, of naar een club uit een ander land.

is naar verluidt circa zes miljoen euro kwijt aan de deal voor Soares, inclusief de huursom en het salaris van de vleugelverdediger. Een vreemde beslissing van de Londenaren, zo oordeelt Ornstein in zijn analyse over het transferbeleid van the Gunners.

Soares beschikt bij Southampton namelijk over een contract tot het einde van het seizoen en was over enkele maanden transfervrij op te halen in Zuid-Engeland.

Meer teams

Daarnaast is hij de komende tijd niet inzetbaar voor manager Mikel Arteta vanwege schade aan het kniegewricht. De verwachting is dat de huurling pas in maart in actie kan komen voor Arsenal.

Lees beneden verder

Soares verscheen afgelopen vrijdag met kniebescherming bij de medische keuring van de Londense club. Desondanks tekende hij even later een huurovereenkomst voor zes maanden.

Soares, sinds 2015 actief in de Premier League, stond er goed op bij Southampton-manager Ralph Hasenhüttl. Desondanks mocht de flankspeler uitzien naar een andere club in de afgelopen transferperiode.

The Saints haalden vorige week Kyle Walker-Peters binnen voor de rechtsbackpositie. De jonge vleugelverdediger wordt de komende maanden gehuurd van .