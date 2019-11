Arsenal krijgt opvolger van Emery getipt: "Ik zou portemonnee trekken voor hem"

Arsenal presteert dit seizoen zeer matig en komend weekend volgt een confrontatie met de verrassende nummer drie Leicester City.

Paul Merson, in het verleden twaalf jaar speler van de Londenaren, denkt dat de uitwedstrijd tegen the Foxes in het geval van een slecht resultaat weleens het einde van Unai Emery bij de club zou kunnen betekenen.

"Ik heb ergens gelezen dat Emery vanuit tactisch perspectief blij was met de manier waarop het 1-1 gelijkspel tegen verliep. Als het de bedoeling was om the Wolves 24 keer op doel te laten schieten, dan verliep alles inderdaad volgens plan. Maar als je daarbij in overweging neemt dat dit het hoogste aantal schoten was dat tegen heeft gekregen in de Premier League sinds de club naar het Emirates Stadium is verhuisd, vraag ik me af of dit zijn bedoeling was", begint Merson bij Sky Sports.

"Die wedstrijd kwam ook nog eens nadat Arsenal 31 schoten tegen kreeg uit bij , de nummer laatst van de Premier League. Daar is wel wat voor nodig. Emery heeft het moeilijk en het zou knap zijn als hij zijn baan weet te behouden als het bezoek aan Leicester verkeerd afloopt", gaat Merson verder.

"Het gat met de nummer vier is al zes punten en Arsenal kan zich, realistisch gezien, dit seizoen nog maar twee nederlagen veroorloven als het de teams die boven hen staan bij wil houden. En om de zaak nog wat erger te maken beginnen de fans te morren. Ze joelen, nemen beslissingen en scanderen: 'Je weet niet waar je mee bezig bent.'"

"Dat is niet goed, zeker niet omdat we een interlandonderbreking ingaan waarin Emery's positie onder vuur zal komen te liggen als ze verliezen van Leicester." Merson is wel onder de indruk van het werk dat manager Brendan Rodgers heeft verzet bij the Foxes : "Hij heeft iedere speler die hij tot zijn beschikking heeft beter gemaakt. Hij krijgt wat uit iedere speler, ongelooflijk. Als ze zaterdag van Arsenal winnen, liggen ze op pole-position voor de top vier. Rodgers doet het zo goed dat het moeilijk gaat worden voor Leicester om hem te behouden. Als ik Arsenal was, zou ik de portemonnee trekken om hem binnen te halen. Ik zou hem een vijfjarig contract geven en dan achterover hangen terwijl hij de club transformeert."