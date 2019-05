Arsenal kampt met dilemma over visum voor Europa League-finale

Arsenal plaatste zich donderdagavond ten koste van Valencia voor de finale van de Europa League door in Spanje met 2-4 te winnen.

Woensdag 29 mei nemen the Gunners het zodoende op tegen in de finale in Baku. Volgens diverse Engelse media twijfelt of men een visum zal aanvragen voor Henrikh Mkhitaryan voor de eindstrijd in Azerbeidzjan.

Volgens onder meer de BBC kampt Arsenal met het vraagstuk om een visum aan te vragen voor de aanvallende middenvelder. De aanvoerder van de nationale ploeg van Armenië heeft de afgelopen jaren al wedstrijden gemist bij duels in Azerbeidzjan, zowel voor Arsenal als voor zijn voormalig werkgever .



Er zijn geen diplomatieke relaties tussen Armenië en Azerbeidzjan vanwege een langdurig conflict over de regio Nagorno-Karabakh. Toen Borussia Dortmund in 2015 moest spelen tegen FK Qabala vanwege 'veiligheidsredenen'. Hij ontbrak ook bij de 3-0 overwinning van Arsenal op FK Qarabag afgelopen oktober. Destijds zei manager Unai Emery dat Mkhitaryan niet kon afreizen naar het land.



Gurban Gurbanov, trainer van Qarabag, claimde dat Arsenal Mkhitaryan wilde behoeden voor de druk om te spelen in Azerbeidzjan. "Als hij naar Azerbeidzjan komt, zal het niet de eerste sporter zijn uit Armenië. Arsenal is misschien bang dat Mkhitaryan te veel druk voelt met zestigduizend fans van Azerbeidzjan waarmee hij dan te maken heeft."