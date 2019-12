Arsenal in paniek na veelbesproken Instagram-post van Mesut Özil

CCTV, de publieke omroep in China, zal de Premier League-wedstrijd tussen Arsenal en Manchester City van zondag niet uitzenden.

Aanvankelijk zou de kraker live in beeld worden gebracht , maar de Chinese overheid is gekrenkt door een recente, veelbesproken post van Mesut Özil op Instagram. De middenvelder uitte kritiek op de onderdrukking van de Oeigoeren door de regering van China.

In plaats van het treffen tussen en krijgen televisiekijkers in China een herhaling voorgeschoteld van de wedstrijd tussen en , die eerder op de middag plaatsvindt.

In oktober ontstond een soortgelijke rel rondom NBA-wedstrijden, nadat Daryl Morey, de algemeen directeur van basketbalteam de Houston Rockets, steun had betuigd aan de opstand in Hongkong tegen de invloed van Beijing. China weigerde toen NBA-wedstrijden uit te zenden, waarna bestuurders van de basketbalorganisatie bezweken onder de druk en de uitspraken van Morey veroordeelden.

Ook Arsenal probeert het gezichtsverlies te beperken na de post van Özil. "Wat betreft de opmerkingen van Mesut Özil op sociale media wil Arsenal een duidelijk statement maken", schrijft de club op het eigen account op Weibo , een van de grootste sociale netwerken van China.

"De content die werd gepubliceerd, is de persoonlijke mening van Özil. Als voetbalclub kiest Arsenal er altijd voor om zich niet te mengen in de politiek." Britse media leggen de link naar de commerciële belangen van Arsenal in China; zo is de club bezig met de lancering van een eigen restaurantketen in het meest bevolkte land ter wereld.

Velen noemen het statement des te opvallender, daar the Gunners niet aan de rem trokken toen Héctor Bellerín deze week in de aanloop naar de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk '#FuckBoris' tweette, refererend aan premier Boris Johnson. Özil toonde zich op Instagram solidair met de Oeigoeren, een van oorsprong Turks volk in China dat overwegend islamitisch is. Hij beschreef de Oeigoeren als 'strijders die zich verzetten tegen onderdrukking'.

Lees beneden verder

China houdt naar schatting meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslims uit de regio vast in gevangenenkampen, waar zij volgens rapportages van de Verenigde Naties hun eigen cultuur moeten afzweren en de communistische partij-ideologie moeten omarmen.

"Ze verbranden korans, ze sluiten moskeeën, ze verbieden hun scholen, ze vermoorden hun geestelijken", schreef Özil. "De mannen worden opgesloten in kampen, de vrouwen worden gedwongen om met Chinese mannen te trouwen." Özil vindt dat andere moslimlanden zich nadrukkelijker moeten uitspreken tegen de onderdrukking.

"Moslims zijn stil. Ze laten niets van zich horen. Ze hebben de Oeigoeren aan hun lot overgelaten. Snappen ze niet dat goedkeuring voor vervolging hetzelfde inhoudt als vervolging?" Zaterdag demonstreerden Oeigoeren in Istanbul tegen de onderdrukking en toonden ze foto's van Özil. "Bedankt dat je onze stem bent", stond bijvoorbeeld op de borden.