Arsenal houdt fans in spanning: "De transfermarkt kan ons helpen"

Arsenal gaat in januari de transfermarkt op.

Unai Emery bevestigde na de 0-3 overwinning in de FA Cup op Blackpool dat hij zijn verdediging wil versterken. "Ik denk dat de club aan de mogelijkheid werkt om enkele spelers te halen die ons de komende vier maanden kunnen helpen", vertelt de manager in de Engelse pers.

"Misschien kan de transfermarkt ons helpen aan een centrale verdediger, maar dat wordt niet makkelijk want ook Konstantinos Mavropanos komt terug van een blessure", aldus Emery, die daarmee lijkt aan te geven dat een nieuwkomer direct ingepast moet kunnen worden. "Een buitenspeler, voor rechts of links, kan ons ook helpen", voegt de Spanjaard eraan toe.



"We hebben in ieder geval spelers met toewijding nodig. We hebben spelers nodig die er klaar voor zijn als het team hen nodig heeft. Dan moeten ze opstaan." Tegen Blackpool vormden Stephan Lichtsteiner en Sokratis overigens het centrum van de defensie; onder anderen Rob Holding en Héctor Bellerín zitten in de lappenmand.



Talenten als Eddie Nketiah, Joe Willock, Ainsley Maitland-Niles, Bukayo Saka en Zech Medley maakten minuten tegen Blackpool. "In dit soort wedstrijden komen die kansen. We mixen ervaren spelers met enkele jonge spelers. Het was een goede combinatie. Ze kunnen laten zien dat ze zich met het team ontwikkelen. En het belangrijkste is dat ze passie tonen."