Arsenal hoopt op lichtere straf voor Aubameyang

Arsenal hoopt dat Pierre-Emerick Aubameyang strafvermindering krijgt na zijn rode kaart in de uitwedstrijd tegen Crystal Palace.

De Gabonese spits maakte zaterdag het enige doelpunt van The Gunners, die op Selhurst Park genoegen moesten nemen met een gelijkspel (1-1). In de tweede helft werd Aubameyang van het veld gestuurd na een stevige tackle bij de zijlijn, op de enkel van Maximilian Meyer. De Duitser liep daarbij een blessure op en hij moest worden gewisseld.

Scheidsrechter Paul Tierney gaf Aubameyang in eerste instantie een gele kaart, maar na tussenkomst van de VAR kreeg de topschutter van rood te zien. Hij moet daardoor de wedstrijden tegen Sheffield United, en ( ) missen.

Hoewel de Noord-Londense club niet in beroep zal gaan om de schorsing ongedaan te maken, hoopt men in het Emirates Stadium wel op strafvermindering. Arsenal vindt dat Aubameyang bij zijn tackle geen buitensporig geweld gebruikte en dat het er in de vertraagde herhalingen veel ernstiger uitzag.

De club wijst bovendien naar andere tackles die dit seizoen ook zijn beoordeeld door de VAR, maar die niet werden bestraft met een rode kaart. Zo kwam Andy Robertson afgelopen weekend zelfs weg zonder kaart na een forse overtreding op Japhet Tanganga, tijdens het uitduel van tegen .

Bovendien heeft Arsenal twee overtredingen op hun eigen spelers als voorbeeld, namelijk eentje op Matteo Guendouzi in de uitwedstrijd tegen Norwicht City en op Nicolas Pépé, op bezoek bij .

Aubameyang trok afgelopen weekend na de wedstrijd tegen meteen het boetekleed aan. "Ik hoop dat Max Meyer snel herstelt. Ik wilde hem echt niet zo hard raken." Manager Mikel Arteta gaf ook eerlijk toe dat het een lelijke overtreding was. "Maar Auba kennende was er geen opzet in het spel."