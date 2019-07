Arsenal hoopt op Ceballos na deal voor Saliba

Arsenal wil een huurtransfer van Dani Ceballos realiseren, terwijl men ook een derde bod op Kieran Tierney voorbereidt.

The Gunners hopen snel nog meer transferzaken af te ronden nadat er met Saint-Étienne een overeenkomst is bereikt over de transfer van William Saliba.



Hoewel de komst van de centrumverdediger nog niet is aangekondigd, is het gelukt om lokale concurrent Tottenham af te troeven en een akkoord te bereiken over een transfersom van 30 miljoen euro.



Saliba is momenteel met Saint-Étienne in de Verenigde Staten en na de oefenpot tegen Marseille (zondag) komt hij terug naar Europa. Hij reist vervolgens door naar Engeland voor de medische keuring in het Emirates Stadium. Saliba krijgt daar een vijfjarig contract en hij wordt het komende seizoen verhuurd aan Saint-Étienne.



Arsenal volgt het 18-jarige talent sinds de jaarwisseling, toen hij steeds meer speeltijd begon te krijgen in . De Londenaren vreesden even dat de Spurs er met hem vandoor zouden gaan, maar de speler gaf dus de voorkeur aan Arsenal.



De club heeft nu goede hoop dat er in de komende dagen meer transferzaken worden geregeld, zoals de komst van Dani Ceballos.

De onderhandelingen met verlopen goed en mogelijk kunnen alle betrokken partijen woensdag tot een akkoord komen. Beide clubs spelen dan in de International Champions Cup tegen elkaar in Washington.



Net als The Gunners is ook Real al in de VS. De Spaanse grootmacht neemt het zondag in Houston op tegen . Ceballos maakt echter geen deel uit van de selectie, omdat hij door zijn deelname aan het EK Onder-21 met Spanje nog vakantie heeft.



Als Arsenal en Real Madrid tot een akkoord komen, betalen de Engelsen een kleine huursom, terwijl het salaris van de speler ook voor hun rekening is. In totaal is dat zo'n 3,3 miljoen euro.



Ondertussen bereidt Arsenal een derde bod voor op Kieran Tierney. Celtic hoopt bijna 28 miljoen euro voor de Schotse verdediger te krijgen en de club wil dat dat bedrag grotendeels vooraf wordt overgemaakt.

Bij het tweede bod voldeed Arsenal aan de gevraagde transfersom, maar Celtic ging niet akkoord met de structuur van de deal. Ruim 7,5 miljoen euro van de totale som was namelijk verpakt in een bonusconstructie.



Unai Emery zou deze zomer ook nog graag een vleugelspeler aan zijn selectie toevoegen. Wilfried Zaha staat nog steeds bovenaan het lijstje, maar door de enorme vraagprijs van (zo'n 89 miljoen euro) lijkt een transfer onwaarschijnlijk.



Eerder deze zomer veegde Palace een bod van 44 miljoen euro vanuit Noord-Londen van tafel. Zaha, die fan van Arsenal is, wil dolgraag in het Emirates Stadium gaan voetballen. Hij heeft echter geen transferverzoek ingediend bij zijn huidige club.